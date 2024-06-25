Temizlik Yaparken Ne Kadar Cool Görünüyorsun?

Sen temizlik yaparken kendini öyle bir kaptırıyorsun ki cool olmayı falan unutuyorsun. Zaten temizlik senin için tamamen odaklandığın ve dışarıdaki hiçbir şeyi görmediğin bir aktivite. Bu yüzden tüm odağını her yeri temizlemeye veriyor ve kendini unutuyorsun. Hatta bazen kendini öyle bir kaptırıyorsun ki arada bir durup kendine de vakit ayırmanın zamanı geldi diyebiliriz!