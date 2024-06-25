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Temizlik Yaparken Ne Kadar Cool Görünüyorsun?

etiket Temizlik Yaparken Ne Kadar Cool Görünüyorsun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 10:31

Sen bize temizlik rutinini ve temizlik tarzını anlat biz de ne kadar cool göründüğünü söyleyelim!

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1. Öncelikle en sevdiğin temizlik aşaması hangisi?

2. Peki temizlik yaparken eldiven kullanıyor musun?

3. En çok hangi odayı temizlemeyi seviyorsun?

4. Peki temizlemekten hiç ama hiç keyif almadığın o oda hangisi?

5. Temizliğin ortalama ne kadar sürüyor?

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6. Haftada kaç kere temizlik yapıyorsun?

7. Temizlik yaparken üstüne ne giyiyorsun?

8. Son olarak temizlikte olmazsa olmaz doğal ürünün hangisi?

Sen tam bir starsın!

Sen temizlik yaparken de şıklığından asla taviz vermiyorsun. Zaten temizlik için de kendini öyle çok paralamıyorsun. Bu yüzden temizlik yaparken bile ışıl ışıl parlıyorsun. Sanki temizlik yapmıyorsun da moda şovunda yürüyorsun. Öyle bir şıklık ve parıltı! Tamam biraz abartmış olabiliriz ama yine de temizlik yaparken öyle çok da kendini bırakmıyorsun ve çizginden şaşmayarak, kendini yormayarak devam ediyorsun.

Ne coolsun ne de değilsin...

Sen temizlik yaparken coolluk ile kendini temizliğe kaptırmak arasında bir yerlerde kalmışsın. Öyle çok cool göründüğünü söyleyemeyiz ama bazen gerçekten de tarzın ve temizlik yapma şeklinle cool görünüyorsun. Yine de zaman zaman kendini temizliğe kaptırdığında o coollukta gidiyor. O yüzden her ikisinin arasında bir yerdesin!

Coolluk kim sen kim...

Sen temizlik yaparken kendini öyle bir kaptırıyorsun ki cool olmayı falan unutuyorsun. Zaten temizlik senin için tamamen odaklandığın ve dışarıdaki hiçbir şeyi görmediğin bir aktivite. Bu yüzden tüm odağını her yeri temizlemeye veriyor ve kendini unutuyorsun. Hatta bazen kendini öyle bir kaptırıyorsun ki arada bir durup kendine de vakit ayırmanın zamanı geldi diyebiliriz!

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