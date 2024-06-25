Temizlik Yaparken Ne Kadar Cool Görünüyorsun?
Temizlik Yaparken Ne Kadar Cool Görünüyorsun?
Sen bize temizlik rutinini ve temizlik tarzını anlat biz de ne kadar cool göründüğünü söyleyelim!
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1. Öncelikle en sevdiğin temizlik aşaması hangisi?
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2. Peki temizlik yaparken eldiven kullanıyor musun?
3. En çok hangi odayı temizlemeyi seviyorsun?
4. Peki temizlemekten hiç ama hiç keyif almadığın o oda hangisi?
5. Temizliğin ortalama ne kadar sürüyor?
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