Temizlik Yaparken Hangi Sporcu Gibisin?
Temizlik Yaparken Hangi Sporcu Gibisin?
Temizlik yaparken pratik misin yoksa detaylara mı dikkat ediyorsun? Bu testin sonunda, temizlik anlayışın hangi sporcunun tarzına benziyor bunu öğreneceksin. O halde buyur bakalım teste. 👇
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1. Bir temizlik günü planlıyorsun. Öncelikle ne yaparsın?
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2. Temizlik yaparken hangi tür müzik dinlersin?
3. Temizliğe başladın ve gözün korktu, ne yaparsın?
4. Şimdi izlemekten keyif alacağın bir spor dalı seç bakalım. 👇
5. Temizlikte en sevdiğin görev hangisi?
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6. Senin için evde en temiz olması gereken alan hangisi?
7. Temizliği bitirdiğinde kendini nasıl hissedersin?
8. Birinin yardım etmesini istesen nasıl birini seçersin?
Usain Bolt gibi hızlısın!
Serena Williams gibi güçlüsün!
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