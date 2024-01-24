Temizlik Yaparken Düşündüğün Şeylere Göre Karakterini Analiz Ediyoruz!

Temizlik senin için sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda kişisel bir rahatlama ve huzur kaynağı. Hatta yavaş bir tempoda temizlik yapmak ve işin tadını çıkarmak sana daha cazip geliyor. Temizlik sırasında müzik dinlemek veya kendi düşüncelerinle baş başa kalmak sana keyif veriyor.