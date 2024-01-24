Temizlik Yaparken Düşündüğün Şeylere Göre Karakterini Analiz Ediyoruz!
Temizlik Yaparken Düşündüğün Şeylere Göre Karakterini Analiz Ediyoruz!
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1. Öncelikle söyle bakalım temizliğe başlarken aklından geçen ilk düşünce bunlardan hangisi?
2. Peki evindeki bu alanlardan hangisini temizlemeyi daha çok seviyorsun?
3. Temizlik yaparken nasıl bir strateji belirliyorsun diye sorsak?
4. O zaman söyle bakalım, temizliği bitirdiğinde genelde kendini nasıl hissediyorsun?
5. Temizlik için hangi ürünleri kullanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorsun?
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6. Temizlik yapmanın amacı sence bunlardan hangisi?
7. Peki temizlik yaparken bir sırayı takip ediyor musun?
8. Son olarak söyle bakalım, temizlik yaparken birinin sana yardım etmesini ister misin?
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