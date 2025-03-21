Temizlik Yaparken Asla Karıştırmaman Gereken Kimyasal Maddeler

Karbonat ve sirke temizlikte ayrı ayrı oldukça etkili maddelerdir. Ancak bir araya geldiklerinde kimyasal tepkime sonucu karbondioksit gazı açığa çıkar ve aşırı köpürme meydana gelir. Ayrıca ortaya çıkan köpürme bir miktar kiri uzaklaştırmaya yardımcı olsa da karışımın kendisi aslında hiçbir şeyi temizlemez.