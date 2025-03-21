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Temizlik Yaparken Asla Karıştırmaman Gereken Kimyasal Maddeler

etiket Temizlik Yaparken Asla Karıştırmaman Gereken Kimyasal Maddeler

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 12:39

Temizlik yapmak bazen bir terapi, bazen de zorunlu bir görev gibi gelebilir. Ama kabul edelim o mis gibi temizlik kokusunu almak hepimizin hoşuna gidiyor! Ancak işin kimyasal boyutuna geldiğimizde bazı karışımların ciddi tehlikelere yol açabileceğini bilmek önemli. Hadi temizlik yaparken uzak durmamız gereken kimyasal ikilileri öğrenelim!

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1. Çamaşır suyu ve sirke

1. Çamaşır suyu ve sirke

'Doğal temizlik' deyince akla ilk sirke geliyor ama çamaşır suyuyla asla bir araya gelmemeli! Bu ikili birleştiğinde ortaya çıkan klor gazı, nefes darlığına ve göz yanmasına yol açabilir.

2. Çamaşır suyu ve amonyak

2. Çamaşır suyu ve amonyak

Cam temizleyicilerinde bulunan amonyak ile çamaşır suyu bir araya geldiğinde ölümcül kloramin gazı oluşur. Temizlik yaparken nefes almak isteriz kimyasal gaz solumak değil!

3. Karbonat ve sirke

3. Karbonat ve sirke

Karbonat ve sirke temizlikte ayrı ayrı oldukça etkili maddelerdir. Ancak bir araya geldiklerinde kimyasal tepkime sonucu karbondioksit gazı açığa çıkar ve aşırı köpürme meydana gelir. Ayrıca ortaya çıkan köpürme bir miktar kiri uzaklaştırmaya yardımcı olsa da karışımın kendisi aslında hiçbir şeyi temizlemez.

4. Çamaşır suyu ve alkol bazlı temizleyiciler

4. Çamaşır suyu ve alkol bazlı temizleyiciler

Bu karışımın ortaya çıkardığı kloroform gazı sadece polisiye dizilerde görmek istediğimiz bir şey! Baş ağrısı, baş dönmesi ve hatta bayılma riski var.

5. Çamaşır suyu ve tuz ruhu

5. Çamaşır suyu ve tuz ruhu

Evde mini bir laboratuvar kurmaya gerek yok! Çamaşır suyu ve tuzruhu karışımı son derece zararlı olan klor gazı açığa çıkarır. Bu gaz solunum yollarında ciddi tahrişe yol açar, gözlerde yanma hissine neden olabilir ve uzun süreli maruziyet durumunda solunum yetmezliği gibi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

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6. Amonyak ve sirke

6. Amonyak ve sirke

Temizliğe fazla heveslenip bunları karıştırırsan sadece kötü bir koku elde edersin. Ancak tehlike bununla sınırlı kalmaz! Bu karışım gözlerde yanma, solunum yollarında tahriş ve nefes darlığı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

7. Banyo temizleyicileri ve çamaşır suyu

7. Banyo temizleyicileri ve çamaşır suyu

Banyodaki küflerden kurtulmak için güçlü temizleyicileri çamaşır suyuyla birleştirmek cazip gelebilir. Ancak birçok banyo temizleyicisi asidik içerikler barındırır ve çamaşır suyuyla birleştiğinde klor gazı açığa çıkar. Bu gaz ciddi nefes problemlerine yol açabilir.

8. Farklı deterjan kombinasyonları

8. Farklı deterjan kombinasyonları

Evdeki farklı deterjanları 'Daha güçlü temizler!' düşüncesiyle birleştirmek cazip gelebilir ama bu durum hem temizlik gücünü azaltır hem de tehlikeli kimyasal reaksiyonlara sebep olabilir. Farklı markalara ait deterjanlar farklı aktif maddeler içerdiğinden bu maddeler bir araya geldiğinde toksik gazlar açığa çıkabilir. Her ürünün tek başına kendi kullanım talimatlarına göre kullanılması sağlık açısından en güvenli yöntemdir.

9. Kireç çözücü ve çamaşır suyu

9. Kireç çözücü ve çamaşır suyu

Kireç çözücüler, tuvalet veya mutfak temizliğinde sıkça kullanılan asidik ürünlerdir. Çamaşır suyuyla birleştirildiğinde ortaya çıkan klor gazı yüksek konsantrasyonda ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Temizlik yaparken iki güçlü ürünü aynı yüzeyde arka arkaya kullanmak bile riskli olabilir bu yüzden her zaman ayrı ayrı ve bol havalandırma sağlayarak kullanılmalıdır.

10. Çamaşır suyu ve yağ çözücü spreyler

10. Çamaşır suyu ve yağ çözücü spreyler

Mutfaklardaki inatçı yağları temizlemek için kullanılan yağ çözücüler genellikle amonyak veya asidik bileşenler içerir. Bu spreylerin çamaşır suyuyla teması kloramin gazı veya klor gazı açığa çıkarabilir. Bu gazlar gözlerde, ciltte tahrişe yol açarken solunum problemlerine neden olabilir. Özellikle mutfak gibi kapalı alanlarda bu karışımdan kesinlikle kaçınılmalıdır.

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Çekme Makarna
Çekme Makarna
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