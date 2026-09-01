Temizlik Yaparken Aklından Geçenleri Anlat, Seni Analiz Edelim!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Elinde bezle evin içinde dolanırken kafanın içinde dönen tilkilerin farkındayız! Peki temizlik yaparken aklından geçen o düşünceler senin kişiliğin hakkında ne diyor? Hazırsan hemen başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Temizliğe başlamadan önce ilk yaptığın şey hangisi?
2. Elinde bezle aynayı silerken yansımama bakıp ne düşünürsün?
3. Yerleri süpürürken o ulaşılması zor koltuk altı gözüne çarptı. Aklından geçen?
4. Bir odayı temizlerken yıllardır görmediğin bir eşya buldun. Tepkin ne olur?
5. Bulaşıkları yıkarken veya makineye dizmeye çalışırken ne düşünürsün?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evde senden başka kimse temizlik yapmıyorsa içinden ne geçirirsin?
7. Evde temizlemeye başlarken seni en çok zorlayan bölge neresi, nereye başlamakta zorlanıyorsun?
8. Son olarak mutfakta temizlik yaparken bir anda kendini geçmişteki bir ilişkin hakkında düşünürken buldun. Hangisi sana daha yakın?
Sen temizlik yaparken aslında tüm hayatını ve stresini kontrol altına almaya çalışıyorsun!
Sen temizlik yaparken içinden küçük bir isyan çıkıyor!
Sen temizlik yaparken zihnin başka hayatlara yolculuk ediyor!
Sen temizlik yaparken sadece temizlik yapıyorsun ve bu gayet mantıklı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın