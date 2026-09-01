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Temizlik Yaparken Aklından Geçenleri Anlat, Seni Analiz Edelim!

etiket Temizlik Yaparken Aklından Geçenleri Anlat, Seni Analiz Edelim!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
01.09.2026 - 10:57
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Elinde bezle evin içinde dolanırken kafanın içinde dönen tilkilerin farkındayız!  Peki temizlik yaparken aklından geçen o düşünceler senin kişiliğin hakkında ne diyor? Hazırsan hemen başlıyoruz!

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1. Temizliğe başlamadan önce ilk yaptığın şey hangisi?

2. Elinde bezle aynayı silerken yansımama bakıp ne düşünürsün?

3. Yerleri süpürürken o ulaşılması zor koltuk altı gözüne çarptı. Aklından geçen?

4. Bir odayı temizlerken yıllardır görmediğin bir eşya buldun. Tepkin ne olur?

5. Bulaşıkları yıkarken veya makineye dizmeye çalışırken ne düşünürsün?

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6. Evde senden başka kimse temizlik yapmıyorsa içinden ne geçirirsin?

7. Evde temizlemeye başlarken seni en çok zorlayan bölge neresi, nereye başlamakta zorlanıyorsun?

8. Son olarak mutfakta temizlik yaparken bir anda kendini geçmişteki bir ilişkin hakkında düşünürken buldun. Hangisi sana daha yakın?

Sen temizlik yaparken aslında tüm hayatını ve stresini kontrol altına almaya çalışıyorsun!

Senin zihnin için temizlik hayatın genel düzenini kontrol etmek için bir fırsat. Bir çekmeceyi düzenlerken işlerini, dolabı toplarken geleceğini, mutfağı silerken yapılacaklarını düşünmen oldukça mümkün. Dağınıklık seni zihinsel olarak  rahatsız ediyor. Bu yüzden ortalık düzeldiğinde kafanın içinde de bir miktar ferahlık oluşuyor. Plan yapmayı, işleri sıraya koymayı ve kontrol edebildiğin alanları mümkün olduğunca düzenlemeyi seviyorsun.

Sen temizlik yaparken içinden küçük bir isyan çıkıyor!

Sen temiz ve düzenli bir ev seviyorsun ama bu düzenin gökten zembille inmediğinin de gayet farkındasın. Özellikle bütün yük sana kaldığında, zihninde görünmez bir yönetim kurulu toplanıp sorumluluk dağılımını yeniden tartışmaya başlıyor. Temizlik sırasında geçmişte seni kızdıran insanları hatırlaman da bu yüzden çok şaşırtıcı değil. İçinden “Ben niye bunu yapıyorum?” diye geçirsen bile sonunda yine işini hallediyorsun. Yani senin sorunun emeğinin karşılığında biraz takdir görmek istemen.

Sen temizlik yaparken zihnin başka hayatlara yolculuk ediyor!

Senin için temizlik, zihnin özgürce dolaşabildiği nadir anlardan biri. Elinde bez varken geçmiş ilişkileri, eski kararları, gelecekte yaşamak istediğin hayatı ve acaba başka türlü olsa nasıl olurdu sorusunu aynı anda düşünebilirsin. Eski bir fotoğraf veya eşya bulduğunda temizlik planının bir anda rafa kalkması da oldukça mümkün. Çünkü sen eşyaların yalnızca eşya olmadığını, beraberlerinde hikayeler taşıdığını düşünüyorsun. Temizlik sırasında aslında biraz da geçmişini, bugününü ve geleceğini gözden geçiriyorsun. Evin temizlendiğinde ortalık kadar kafanın içinin de havalandığını hissetmen bundan.

Sen temizlik yaparken sadece temizlik yapıyorsun ve bu gayet mantıklı!

Sen temizlik sırasında hayatının bütün problemlerini çözmeye çalışanlardan değilsin. Yapılması gereken neyse onu yapıyor, bitiriyor ve hayatına devam ediyorsun. Süpürgeyi eline aldığında eski sevgilini, çocukluk travmalarını ve gelecek planlarını aynı anda düşünmek yerine süpürgeyi çalıştırıyorsun. Aslında bu, zihnini gereksiz yere yormamak konusunda oldukça güçlü bir beceri. Temizlik senin için bir görev olabilir ama bittiğinde gelen rahatlama da fazlasıyla gerçek. Senin felsefen basit! Ev temiz olsun, kafa da mümkünse fazla kurcalanmasın. Her problemi çözmek zorunda değiliz, bazen sadece şu koltuğun altındaki kırıntıları almak yeterli.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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