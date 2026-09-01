Temizlik Yaparken Aklından Geçenleri Anlat, Seni Analiz Edelim!

Sen temizlik sırasında hayatının bütün problemlerini çözmeye çalışanlardan değilsin. Yapılması gereken neyse onu yapıyor, bitiriyor ve hayatına devam ediyorsun. Süpürgeyi eline aldığında eski sevgilini, çocukluk travmalarını ve gelecek planlarını aynı anda düşünmek yerine süpürgeyi çalıştırıyorsun. Aslında bu, zihnini gereksiz yere yormamak konusunda oldukça güçlü bir beceri. Temizlik senin için bir görev olabilir ama bittiğinde gelen rahatlama da fazlasıyla gerçek. Senin felsefen basit! Ev temiz olsun, kafa da mümkünse fazla kurcalanmasın. Her problemi çözmek zorunda değiliz, bazen sadece şu koltuğun altındaki kırıntıları almak yeterli.