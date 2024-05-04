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Temizlik Tarzını Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!

etiket Temizlik Tarzını Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 10:01

Temizlik alışkanlıklarımız bizim hakkımızda çok şey söylüyor, ilişki durumumuzu bile! Bakalım senin temizlik tarzına göre ilişki durumun neymiş...

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1. Günlük temizlik yapar mısın?

2. Banyonu ne kadar sıklıkla dip köşe temizlersin?

3. Kaç günde bir çamaşır yıkarsın?

4. Dolap içlerindeki düzene ne kadar önem verirsin?

5. Herkesin temizlikte unuttuğu ama senin atlamadığın bir yeri sorsak…

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6. Biri sana misafirliğe geleceğini söylediğinde hızlıca ne yaparsın?

7. Ev temizliğinde robot süpürge kullanıyor musun?

8. Son olarak, temizlik yapmak senin için ne demek?

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Bekar ve bundan çok mutlusun!

Verdiğin cevaplara göre sen bir süredir bekarsın. Ancak sana şunu açıkça söyleyebiliriz ki bekar olmayı tamamen kendin seçmişsin. Bu yüzden sana gerçekten imrendik! Sen bekarlığın her anından keyif alıyor, tüm zamanını kendine ve sevdiklerine ayırıyorsun. Bu da sana o kadar iyi geliyor ki, kendini müthiş hissediyorsun. Kimi zamanlar ilişki yapmak istesen de bir süre daha bekar ve mutlu olacaksın gibimize geldi!

Flörtünle bir şeyler olacak gibi duruyor!

Senin için ne bekar ne de ilişik içindesin diyemiyoruz. Çünkü senin şu anda bir şeyleri oldurmaya çalıştığın bir flörtün var. Ve fark ettik ki ondan gerçekten de hoşlanıyorsun. Onunla birlikte olacağın güzel geleceği düşünüyor ve tatlı hayaller kuruyorsun. Şu anda aranızdaki neye evrilir pek bilemiyoruz ama şuna eminiz ki sen bu flörte gerçekten inanıyorsun. Umarız bunun sonunda senin kalbini kıran bir şey yaşanmaz. İyi olmayı hak ediyorsun!

Sen sevgi dolu bir ilişkinin içindesin…

Sana gerçekten çok özendik! Neden mi? Çünkü bu devirde seninki gibi sevgi dolu bir ilişki bulabilmek çok zor. Sen ve sevgilin zoru başarmış, birbirinizi bulmuşsunuz. Çevrenizdeki herkes için örnek çiftsiniz. İnsanlar sizi görüyor ve sizin sayenizde aşka olan inançlarını tazeliyorlar. Herkese bu kadar iyi gelirken birbirinize çok daha iyi geliyorsunuz. Birbirinizin değerini bilmekten hiç vazgeçmeyin, olur mu?

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