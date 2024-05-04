Temizlik Tarzını Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!

Senin için ne bekar ne de ilişik içindesin diyemiyoruz. Çünkü senin şu anda bir şeyleri oldurmaya çalıştığın bir flörtün var. Ve fark ettik ki ondan gerçekten de hoşlanıyorsun. Onunla birlikte olacağın güzel geleceği düşünüyor ve tatlı hayaller kuruyorsun. Şu anda aranızdaki neye evrilir pek bilemiyoruz ama şuna eminiz ki sen bu flörte gerçekten inanıyorsun. Umarız bunun sonunda senin kalbini kıran bir şey yaşanmaz. İyi olmayı hak ediyorsun!