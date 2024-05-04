Temizlik Tarzını Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!
Temizlik Tarzını Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!
Temizlik alışkanlıklarımız bizim hakkımızda çok şey söylüyor, ilişki durumumuzu bile! Bakalım senin temizlik tarzına göre ilişki durumun neymiş...
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1. Günlük temizlik yapar mısın?
2. Banyonu ne kadar sıklıkla dip köşe temizlersin?
3. Kaç günde bir çamaşır yıkarsın?
4. Dolap içlerindeki düzene ne kadar önem verirsin?
5. Herkesin temizlikte unuttuğu ama senin atlamadığın bir yeri sorsak…
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6. Biri sana misafirliğe geleceğini söylediğinde hızlıca ne yaparsın?
7. Ev temizliğinde robot süpürge kullanıyor musun?
8. Son olarak, temizlik yapmak senin için ne demek?
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