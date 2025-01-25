Temizlik Tarzına Göre Ay Burcunu Söylüyoruz!
Temizlik Tarzına Göre Ay Burcunu Söylüyoruz!
Daha önce hiç temizlik alışkanlıklarının Ay burcunla, yani doğum anındaki Ay'ın konumuyla ilgili olduğunu düşündün mü? Ay burcu, duygusal ihtiyaçların ve içsel dünyanın yansımasıdır. Yani temizlik gibi gereksinimlerde bu yansımanın izleri gayet görünür olabilir.
Eğer bize inanmıyorsan testi çöz ve sonucu öğren. Bakalım Ay burcun seni gerçekten yansıtıyor mu? 🌝🌚
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1. Temizlik sırasında nasıl bir strateji izlersin?
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2. Temizlik sırasında hissettiğin bunlardan hangisine yakın?
3. Bir yer tozlandı diyelim, tepkin ne olur?
4. Temizlik esnasında en çok hangi alana odaklanırsın?
5. Peki temizlik sıklığın ne?
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6. Peki temizlikte olmazsa olmaz araç gerecin bunlardan hangisi?
7. Temizlik sırasında ne dinlersin?
8. Misafir geleceğini öğrendiğinde telaşlanır mısın?
9. Temizlik sonunda veya aralarda sürdürdüğün bir alışkanlık var mı?
Başak Burcu (Temizlik ve Düzen)
Yay Burcu (Pratik ve Hızlı)
Akrep Burcu (Derinlemesine Detaycı)
Balık Burcu (Huzur ve Estetik)
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