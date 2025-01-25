Temizlik Tarzına Göre Ay Burcunu Söylüyoruz!

Daha önce hiç temizlik alışkanlıklarının Ay burcunla, yani doğum anındaki Ay'ın konumuyla ilgili olduğunu düşündün mü? Ay burcu, duygusal ihtiyaçların ve içsel dünyanın yansımasıdır. Yani temizlik gibi gereksinimlerde bu yansımanın izleri gayet görünür olabilir.

Eğer bize inanmıyorsan testi çöz ve sonucu öğren. Bakalım Ay burcun seni gerçekten yansıtıyor mu? 🌝🌚