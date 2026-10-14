Temizlik Sırasında Sana Yardımcı Olacak Basit Bir Kontrol Listesi Hazırladık

Sen temizlik yaparken makineler de işini halletsin. Bulaşıkları bulaşık makinesine, kirli kıyafetleri ve havluları da çamaşır makinesine atıp çalıştırabilirsin. Böylece sen odaları toparlarken bir yandan da çamaşır ve bulaşıklar aradan çıkar.