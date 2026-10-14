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Temizlik Sırasında Sana Yardımcı Olacak Basit Bir Kontrol Listesi Hazırladık

etiket Temizlik Sırasında Sana Yardımcı Olacak Basit Bir Kontrol Listesi Hazırladık

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
14.10.2026 - 14:01
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Ev temizliği gözünde büyüyorsa hiç panik yapma! İster hafta sonunu temizliğe ayır, ister son dakika misafir telaşına kapıl; doğru sırayla ilerlediğinde evini toparlamak sandığından çok daha kolay. Birkaç küçük püf noktasıyla hem zamandan kazanabilir hem de temizlik işini gözünde büyütmekten kurtulabilirsin. İşte temizlik yaparken işini epey kolaylaştıracak pratik öneriler!

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Camları açıp evi havalandır.

Temizliğe başlamadan önce ilk iş camları açıp evi güzelce havalandır. İçeri giren temiz hava, odalardaki ağır havayı dağıtırken sana da ferah bir başlangıç sunar. Birkaç dakika bile olsa bu adımı atlama.

Müzik listeni açıp hazırlan.

Temizlik yaparken biraz müzik açmak bütün havayı değiştirebilir. Sevdiğin hareketli şarkılardan bir liste hazırlayabilir veya arkaya keyifli bir podcast açabilirsin. Eldivenleri giydiysen artık temizlik maratonu başlayabilir!

Etraftaki dağınıklığı önce topla.

Silme ve süpürme işine geçmeden önce ortalıkta duran eşyaları yerlerine kaldır. Masadaki kupalar, koltuğun üzerindeki kıyafetler ve etrafa bırakılan dergiler derken bir anda her yer toparlanmış görünecek. Üstelik yüzeyler boşalınca temizlik yapmak da çok daha kolay olacak.

Makineleri önceden çalıştır.

Sen temizlik yaparken makineler de işini halletsin. Bulaşıkları bulaşık makinesine, kirli kıyafetleri ve havluları da çamaşır makinesine atıp çalıştırabilirsin. Böylece sen odaları toparlarken bir yandan da çamaşır ve bulaşıklar aradan çıkar.

Temizleyiciyi zorlu alanlarda birkaç dakika beklet.

Mutfak tezgahı, lavabo veya duşakabin gibi daha fazla uğraştıran alanlarda temizleyiciyi sıktıktan sonra hemen silmek yerine ürünün etiketindeki kullanım talimatına uygun şekilde kısa bir süre bekleyebilirsin. Bu sırada başka bir odaya geçerek zamanını daha verimli kullanabilirsin. Özellikle farklı temizlik ürünlerini birbirine karıştırmamaya dikkat et.

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Toz alırken yukarıdan aşağıya ilerle.

Toz alırken yukarıdan aşağıya doğru ilerlemek işini kolaylaştırır. Önce yüksek rafları, TV ünitesini ve diğer üst yüzeyleri temizle. Böylece aşağıya düşen tozları en son zemini temizlerken ortadan kaldırabilirsin.

Zeminleri süpürüp sil.

Yüzeylerin işini bitirdiysen artık sıra zeminde. Halıları ve parkeleri süpürürken özellikle köşeleri ve mobilyaların altlarını atlama. Ardından zemine uygun bir temizleyiciyle silerek temizliği tamamlayabilirsin.

Kendine güzel bir kahve hazırla.

Temizlik bittiğine göre artık sıra en keyifli kısımda! Eldivenleri çıkar, kendine güzel bir kahve hazırla ve temiz evinin keyfini çıkar. Birkaç saat önce dağınık olan evin şimdi mis gibi görünüyorsa, emeğinin karşılığını dinlenerek vermeyi fazlasıyla hak ettin.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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