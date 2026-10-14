Temizlik Sırasında Sana Yardımcı Olacak Basit Bir Kontrol Listesi Hazırladık
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Ev temizliği gözünde büyüyorsa hiç panik yapma! İster hafta sonunu temizliğe ayır, ister son dakika misafir telaşına kapıl; doğru sırayla ilerlediğinde evini toparlamak sandığından çok daha kolay. Birkaç küçük püf noktasıyla hem zamandan kazanabilir hem de temizlik işini gözünde büyütmekten kurtulabilirsin. İşte temizlik yaparken işini epey kolaylaştıracak pratik öneriler!
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Camları açıp evi havalandır.
Müzik listeni açıp hazırlan.
Etraftaki dağınıklığı önce topla.
Makineleri önceden çalıştır.
Temizleyiciyi zorlu alanlarda birkaç dakika beklet.
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Toz alırken yukarıdan aşağıya ilerle.
Zeminleri süpürüp sil.
Kendine güzel bir kahve hazırla.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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