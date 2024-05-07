Temizlik Rutinine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
Temizlik Rutinine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
Nasıl temizlik yapıyorsun? Kenar köşeleri temizliyor musun? Sen bize temizlik rutinini anlat, biz de senin burcunun hangi gruba girdiğini tahmin edelim!
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1. Sabah kalktığında ilk yaptığın şey nedir?
2. Evinin genel dağınıklık seviyesini nasıl tanımlarsın?
3. Peki banyoyu ne sıklıkta temizliyorsun?
4. Buzdolabını ne kadar sıklıkla temizliyorsun?
5. Her çamaşırı yıkadıktan sonra ütülüyor musun?
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6. Pencereleri ne kadar sürede bir siliyorsun?
7. Her gün toz alır mısın?
8. Son olarak evi ne kadarda bir süpürdüğünü söyler misin?
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