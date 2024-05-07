Temizlik Rutinine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

Temizlikten nefret ediyorsun ve evin genellikle çok dağınık. Muhtemelen İkizler, Terazi veya Yengeç burcusun.Temizliği erteleme eğiliminde olursun ve bu durum seni strese sokuyor. Evinin dağınıklığı seni rahatsız etmiyor gibi görünüyor ve hep temizlik yapmayı sana yaptıracak birini veya bir şeyleri bekliyorsun. Büyük bir temizlik yapmadan önce motive olmak için ödül sistemi kullanmayı deneyebilirsin.