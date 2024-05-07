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Temizlik Rutinine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Temizlik Rutinine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 11:31

Nasıl temizlik yapıyorsun? Kenar köşeleri temizliyor musun? Sen bize temizlik rutinini anlat, biz de senin burcunun hangi gruba girdiğini tahmin edelim!

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1. Sabah kalktığında ilk yaptığın şey nedir?

2. Evinin genel dağınıklık seviyesini nasıl tanımlarsın?

3. Peki banyoyu ne sıklıkta temizliyorsun?

4. Buzdolabını ne kadar sıklıkla temizliyorsun?

5. Her çamaşırı yıkadıktan sonra ütülüyor musun?

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6. Pencereleri ne kadar sürede bir siliyorsun?

7. Her gün toz alır mısın?

8. Son olarak evi ne kadarda bir süpürdüğünü söyler misin?

8. Son olarak evi ne kadarda bir süpürdüğünü söyler misin?
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Başak, oğlak veya yay!

Mükemmel bir temizlik fanatiğisin! Evin her zaman pırıl pırıl ve düzenli. Muhtemelen Başak, Oğlak veya Yay burcusun. Detaylara dikkat ediyorsun ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğundan emin oluyorsun. Temizlik senin için bir terapi gibi ve düzenli bir ortamda yaşamak sana huzur veriyor.

Kova, akrep veya balık!

Temizlik yapmayı seviyorsun ve evin genellikle düzenli. Muhtemelen Kova, Akrep veya Balık burcusun. Zaman zaman dağınıklık olsa da, genel olarak temiz bir ortamda yaşamayı önemsiyorsun. Pratik çözümler üretmeyi seviyorsun ve evi düzenli tutmak için çaba gösteriyorsun.

Koç, boğa ve aslan!

Temizlikten pek hoşlanmıyorsun ve evin genellikle dağınık olabilir. Muhtemelen Koç, Boğa veya Aslan burcusun. Daha önemli işleriniz olduğunu düşünürsünüz ve temizliğe zaman ayırmak sizin için zor olabilir. Yine de, arada sırada evi toparlamak ve hijyenik tutmak için çaba gösteriyorsun.

İkizler, terazi veya yengeç!

Temizlikten nefret ediyorsun ve evin genellikle çok dağınık. Muhtemelen İkizler, Terazi veya Yengeç burcusun.Temizliği erteleme eğiliminde olursun ve bu durum seni strese sokuyor.  Evinin dağınıklığı seni rahatsız etmiyor gibi görünüyor ve hep temizlik yapmayı sana yaptıracak birini veya bir şeyleri bekliyorsun. Büyük bir temizlik yapmadan önce motive olmak için ödül sistemi kullanmayı deneyebilirsin.

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