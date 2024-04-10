Temizlik Rutininde Yaptığın Hata Ne?
Temizlik Rutininde Yaptığın Hata Ne?
Nasıl bir temizlik anlayışın olduğunu ve günlük temizlik rutinini bize anlat, neyi yanlış yaptığını söyleyelim 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, evini kaç günde bir temizlersin?
2. En çok hangisine katlanamazsın?
3. Temizlik senin için ne ifade ediyor?
4. Temizlik konusunda en çok takıntılı olduğun yer neresi?
5. Temizlik yaparken için motivasyonun ne?
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6. Peki şu an evinin en dağınık yeri neresi?
7. Olmazsa olmaz dediğin temizlik aşaması hangisi?
8. Son olarak, mutfağında en son ne zaman derin bir temizlik yaptın?
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