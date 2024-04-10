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Temizlik Rutininde Yaptığın Hata Ne?

etiket Temizlik Rutininde Yaptığın Hata Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 10:02

Nasıl bir temizlik anlayışın olduğunu ve günlük temizlik rutinini bize anlat, neyi yanlış yaptığını söyleyelim 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım, evini kaç günde bir temizlersin?

2. En çok hangisine katlanamazsın?

3. Temizlik senin için ne ifade ediyor?

4. Temizlik konusunda en çok takıntılı olduğun yer neresi?

5. Temizlik yaparken için motivasyonun ne?

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6. Peki şu an evinin en dağınık yeri neresi?

7. Olmazsa olmaz dediğin temizlik aşaması hangisi?

8. Son olarak, mutfağında en son ne zaman derin bir temizlik yaptın?

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Senin bir temizlik rutinin yok ki? 👀

Sen temizliği adeta bir yük gibi görüyorsun ve çok üşeniyorsun. Mutlaka düzenli olarak temizlenmesi gereken alanları bile temizlemek zor geliyor. Sana tavsiyemiz, bir an önce bir temizlik rutini edinip evini düzenli ve tertipli bir hale getirmen!

Sen sadece mutfak temizliğine takılıp kalmışsın!

Sen genel olarak temiz birisin ama evin her köşesine aynı özeni göstermiyorsun. Mutfak temizliğine fazla önem veriyor ve diğer alanları da mutfak kadar düzenli yapmayı unutuyorsun. Bizce, biraz mutfak temizliğine ara verip evin genelini rahatça temizleyebileceğin bir rutin oturtman gerek.

Senin detaylı bir temizlik yapman lazım!

Sen evini her daim derli toplu tutuyorsun ama temizliği biraz yüzeysel yapıyorsun. Özellikle mutfak, banyo gibi alanlarda belli aralıklarla yapılması gereken detaylı temizliği atlıyorsun. Biraz daha özenirsen evin her daim pırıl pırıl olur!

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