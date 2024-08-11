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Temizlik Konusunda Çok Şey Öğrenebileceğin 10 YouTube Kanalı

etiket Temizlik Konusunda Çok Şey Öğrenebileceğin 10 YouTube Kanalı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 14:16

Sen de hepimiz gibi her şeyi Youtube'dan öğrenmeye çalışanlardan mısın? Yeterince vaktim olsa Youtube'dan öğrendiklerimle uzaya bile giderim diyenlerden misin?

O zaman doğru yerdesin. Temizlik konusunda çok şey öğrenebileceğin Youtube kanallarını senin için derledik.

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1. Clean My Space

2. Mrs. Hinch, diğer adıyla Sophie Hinchliffe

3. Do It On A Dime

4. The Secret Slob

5. How Jen Does It

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6. Brittany Vasseur

7. Cozy K

8. The Practical Mom

9. Clutterbug

10. Home Organizing by Alejandra.tv

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