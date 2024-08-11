Temizlik Konusunda Çok Şey Öğrenebileceğin 10 YouTube Kanalı
Temizlik Konusunda Çok Şey Öğrenebileceğin 10 YouTube Kanalı
Sen de hepimiz gibi her şeyi Youtube'dan öğrenmeye çalışanlardan mısın? Yeterince vaktim olsa Youtube'dan öğrendiklerimle uzaya bile giderim diyenlerden misin?
O zaman doğru yerdesin. Temizlik konusunda çok şey öğrenebileceğin Youtube kanallarını senin için derledik.
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1. Clean My Space
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2. Mrs. Hinch, diğer adıyla Sophie Hinchliffe
3. Do It On A Dime
4. The Secret Slob
5. How Jen Does It
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