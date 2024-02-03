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Temizlik IQ’nu Ölçüyoruz!

Temizlik IQ’nu Ölçüyoruz!

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 16:46

Temizliğe bakış açına göre temizlik IQ'nu ölçüyoruz! 

Hazırsan başlayalım! 

1. Öncelikle söyle bakalım, temizlik yaparken nasıl müzikler dinlemeyi tercih ediyorsun?

2. Tezgahın üzerinde birikmiş bulaşıkları görünce hangisini yaparsın diye sorsak?

3. Peki bu temizlik araç gereçlerinden hangisi senin favorin?

4. Peki temizlik yaparken sana ait olmadığını bildiğin bir şey bulunca hangisini yapıyorsun?

5. Dolabını ve kıyafetlerini düzenli tutma konusunda düşüncen hangisine daha yakın?

6. Temizlik molasında bunlardan hangisini içmeyi tercih edersin?

7. Bize bir de kitaplığını temizleme konusunda nasıl bir yaklaşım tercih ettiğini söyle bakalım!

8. Son olarak söyle bakalım, odanı düzenli tutan biri misin?

Temizlik IQ'n 165!

Verdiğin cevaplara göre senin temizlik IQ'n 165! Bir kere temizlik konusunda çok pratiksin. Öyle çok fazla zamanını çalmasına asla izin vermiyorsun. Temizlik yaparken kafanda bir plan var ve sen o plana sadık kalıyorsun. Bu sayede hem yorulmadan hem de verimli bir şekilde temizliği tamamlıyorsun. Bravo!

Temizlik IQ'n 120!

Verdiğin cevaplara göre senin temizlik IQ'n 120! Aslında detaylı ve güzel bir temizlik yapıyorsun ama yaptığın planlama yanlış. Bir kere plan kurarken çok vakit kaybediyorsun. Bir yeri tamamlamadan diğerine atlıyorsun. Çok fazla zaman kaybediyorsun. Yine de temizlik konusunda oldukça iyi olduğunu da söylememiz lazım.

Temizlik IQ'n 95!

Verdiğin cevaplara göre senin temizlik IQ'n 95! Nereden başlasak bilemiyoruz. Bir kere sen temizliğe yeteri kadar önem vermiyorsun. Yeteri kadar planlı da değilsin. Belki de senin için o kadar önemli bir şey değil bu. Ama yine de bizden sana tavsiye, temizliği ihmal etme biraz planlama ile işini çok kolaylaştırabilirsin.

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