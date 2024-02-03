Temizliğe bakış açına göre temizlik IQ'nu ölçüyoruz! Hazırsan başlayalım! Verdiğin cevaplara göre senin temizlik IQ'n 165! Bir kere temizlik konusunda çok pratiksin. Öyle çok fazla zamanını çalmasına asla izin vermiyorsun. Temizlik yaparken kafanda bir plan var ve sen o plana sadık kalıyorsun. Bu sayede hem yorulmadan hem de verimli bir şekilde temizliği tamamlıyorsun. Bravo!Verdiğin cevaplara göre senin temizlik IQ'n 120! Aslında detaylı ve güzel bir temizlik yapıyorsun ama yaptığın planlama yanlış. Bir kere plan kurarken çok vakit kaybediyorsun. Bir yeri tamamlamadan diğerine atlıyorsun. Çok fazla zaman kaybediyorsun. Yine de temizlik konusunda oldukça iyi olduğunu da söylememiz lazım.Verdiğin cevaplara göre senin temizlik IQ'n 95! Nereden başlasak bilemiyoruz. Bir kere sen temizliğe yeteri kadar önem vermiyorsun. Yeteri kadar planlı da değilsin. Belki de senin için o kadar önemli bir şey değil bu. Ama yine de bizden sana tavsiye, temizliği ihmal etme biraz planlama ile işini çok kolaylaştırabilirsin.
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