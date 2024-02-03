Temizlik IQ’nu Ölçüyoruz!

Verdiğin cevaplara göre senin temizlik IQ'n 95! Nereden başlasak bilemiyoruz. Bir kere sen temizliğe yeteri kadar önem vermiyorsun. Yeteri kadar planlı da değilsin. Belki de senin için o kadar önemli bir şey değil bu. Ama yine de bizden sana tavsiye, temizliği ihmal etme biraz planlama ile işini çok kolaylaştırabilirsin.