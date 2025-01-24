Temizlik Hakkında Öğrenince Şok Olacağınız 11 Bilgi

Bilgisayar klavyesinin ne kadar kirli olduğunu düşündünüz mü hiç? Her gün açıp kullandığımız bilgisayarın klavyesini hiç temizlenmediğinde içinde bakteriler biriyor. Sürekli ellerin temas etmesi, yemek yerken kırıntı dökülmesi derken burası bir zaman sonra artık kir deposu oluyor. Hele bir de kişisel bilgisayar değil, ortak bir bilgisayar kullanıyorsanız bu durum çok daha riskli oluyor.