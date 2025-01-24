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Temizlik Hakkında Öğrenince Şok Olacağınız 11 Bilgi

etiket Temizlik Hakkında Öğrenince Şok Olacağınız 11 Bilgi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 11:31

Günlük hayatta en çok ne yapıyoruz diye sorsak herhalde herkesin ilk cevabı temizlik olur. Temizlik gün içinde en çok yaptığımız şeylerden. Temizliği genelde biraz kafamıza göre yapıyoruz ama doğru bildiğimiz bazı yanlışlar var elbette. Temizlikle ilgili şok edici bilgilere beraber bakalım mı?

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1. Bulaşık süngerlerinin temiz olduğunu mu sanıyorsunuz?

Bulaşık süngerlerinini bulaşıkları yıkarken kullanıyoruz. Ama hiç ne kadar kirli olabileceklerini düşündünüz mü? İşte size şok olacağınız bir bilgi. Bulaşık süngerlerinin tuvaletten daha kirli olabileceği söyleniyor. Bakterilerin rahat üreyebileceği ideal bir ortama sahip bulaşık süngerlerini kullanırken bir daha düşünün deriz! Tabii bu vazgeçin demek değil, yapmanız gereken düzenli değiştirerek kullanmak.

2. Telefonlar da en az süngerler kadar tehlikeli!

Elimizden düşmeyen telefonların temiz olduğunu düşünmüyordunuz herhalde. En kirliler arasında sayabileceğimiz telefonların birçok bakteri barındırdığını bilmeniz gerek. Tuvaletlerden bile daha kirli olarak nitelenen telefonları elinize alırken bir kere daha düşünmeniz gerek. Peki ne yapacağız diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Aslında yapmanız gereken özel bez ve temizleyicilerle telefonunuzu düzenli temizlemek elbette.

3. Havlular bakteri yuvasına dönüşebilir.

imgur.com

Hem banyo hem mutfak havluları sürekli nemli ortamlardalar. Bunları tekrar tekrar kullanmak ve nemli bırakmak onları bakteri yuvasına dönüştürebiliyor. Nemli yerler bakterilerin en çok çoğalabileceği yerlerden. Havlular da bunlar için uygun ortamı yaratıyor işte. Havluları düzenli yıkamak ve kurutmak sizi bu bakterilerden koruyabilir.

4. Evdeki tozlar neden oluşuyor dersiniz?

Hepimizin evi toz oluyor. Bu tozlar nereden geliyor peki? Aslında tozların çoğunun ölü deri hücreleri olduğu söylesek ne dersiniz? Günlük belli bir miktar derimiz dökülüyor ve toz akarları bu deri hücreleri ile besleniyor. Bunu engellemek için özellikle yatak, koltuk ve halıları düzenli temizleyerek tozlardan arındırmanız gerekiyor.

5. Diş fırçanızın temiz olduğunu düşünmeyin.

Telefon gibi diş fırçanız da çok kirli diyebiliriz. Açıkta bıraktığınız fırça, sifon çekildiğinde havaya yayılan bakterilerle kirleniyor. Ve bu bakteriler fırçanıza yapışıyor ve kirlenmesine neden oluyor. Diş fırçanızı hep açıkta bırakıyorsanız o zaman bakterilerle dolu olduğunu düşünebilirsiniz. Diş fırçasını özel kılıfa koymak ya da dolapta tutmak iyi bir çözüm olabilir.

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6. Evdeki tüm eşyalar kirlenir, hiç kullanmasanız bile...

Evde kullanmadığınız eşyalar olabilir. Bunların da kirleneceğini unutmamanız gerek. Dolapta hiç kullanmadan sakladığınız kıyafetler ya da raflarda öylece duran eşyalar etrafı kirletmiyor diye düşünmeyin. Bu eşyaları kullanmasanız da onlar etrafı kirletiyor, bunu unutmamanız gerek!

7. Toz akarlarını görmemeniz onların olmadığı anlamına gelmez!

Toz akarları her yerde olabiliyor. Eğer bu toz akarlarını sadece yerlerde olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Özellikle yumuşak yüzeyleri seven akarlara yataklarda, halılarda, perdelerde rastlamak mümkün. Bu yüzden çarşafları sık değiştirmek, halıları düzenli süpürmek ve eşyaları belli aralıklarla yıkamak gerek.

8. Kesme tahtaları en tehlikeli alanlardan.

Mutfakta kesme tahtasını hepimiz kullanıyoruz. Özellikle tahta olanlar oldukça tehlikeli. Gizli bir tehlike olarak nitelendirebileceğimiz kesme tahtaları mutfakta bakterilerin üremesini sağlıyor. Hele bir de bu tahtalarda çiğ et kesiyorsanız o zaman temizliğine ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Tahta malzemeden yapılan kesme tahtaları yıkandıkça açılabiliyor ve aralarına bakteri yerleşebiliyor.

9. Elektronik aletler de hiç masum değil!

Elektronik aletlerin sürekli bastığımız düğmelerinin temiz olduğunu düşünmemek gerek. Bu düğmeler de bakteri dolu. Özellikle her gün kullanılan kumanda veya ışık anahtarları çok fazla bakteri barındırabiliyor. Bu yüzden bunlar da düzenli temizlenmesi gerekenlerden.

10. Klavyeler, en pis yerlerden.

Bilgisayar klavyesinin ne kadar kirli olduğunu düşündünüz mü hiç? Her gün açıp kullandığımız bilgisayarın klavyesini hiç temizlenmediğinde içinde bakteriler biriyor. Sürekli ellerin temas etmesi, yemek yerken kırıntı dökülmesi derken burası bir zaman sonra artık kir deposu oluyor. Hele bir de kişisel bilgisayar değil, ortak bir bilgisayar kullanıyorsanız bu durum çok daha riskli oluyor.

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11. Perdeler asılı zaten neden kirlensin diye düşünmeyin sakın!

Perdeleri bir kere astık, bitti olmuyor elbette. Evdeki tüm tozlarla, kokularla ve kirlerle muhatap olan perdeler nasılsa havalanıyor diye düşünmeyin. Bu perdeler tüm kirleri içinde tutuyor. O yüzden biriken bu kirleri düzenli temizlemeli ve mümkünse güneş ışığında kurutmanız gerek.

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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