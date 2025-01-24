Temizlik Hakkında Öğrenince Şok Olacağınız 11 Bilgi
Temizlik Hakkında Öğrenince Şok Olacağınız 11 Bilgi
Günlük hayatta en çok ne yapıyoruz diye sorsak herhalde herkesin ilk cevabı temizlik olur. Temizlik gün içinde en çok yaptığımız şeylerden. Temizliği genelde biraz kafamıza göre yapıyoruz ama doğru bildiğimiz bazı yanlışlar var elbette. Temizlikle ilgili şok edici bilgilere beraber bakalım mı?
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1. Bulaşık süngerlerinin temiz olduğunu mu sanıyorsunuz?
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2. Telefonlar da en az süngerler kadar tehlikeli!
3. Havlular bakteri yuvasına dönüşebilir.
4. Evdeki tozlar neden oluşuyor dersiniz?
5. Diş fırçanızın temiz olduğunu düşünmeyin.
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6. Evdeki tüm eşyalar kirlenir, hiç kullanmasanız bile...
7. Toz akarlarını görmemeniz onların olmadığı anlamına gelmez!
8. Kesme tahtaları en tehlikeli alanlardan.
9. Elektronik aletler de hiç masum değil!
10. Klavyeler, en pis yerlerden.
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11. Perdeler asılı zaten neden kirlensin diye düşünmeyin sakın!
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