Temizlik Anlayışına Göre Yükselenini Tahmin Ediyoruz!
Temizlik Anlayışına Göre Yükselenini Tahmin Ediyoruz!
Detaylara mı takılıyorsun yoksa yüzeysel temizlik mi yapıyorsun? Senin için temizlikte en önemli şey ne? Sen bize temizlik anlayışı ve rutinini anlat, biz de yükselenini tahmin edelim!
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1. Temizlik yaparken en sevdiğin aktivite ne?
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2. Haftada kaç gün temizlik yapıyorsun?
3. Evde en çok dikkat ettiğin temizlik detayı nedir?
4. Evin en temiz olması gereken yeri sence neresi?
5. Sana göre "derin temizlik" ne zaman yapılır?
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6. Hangi temizlik malzemesi vazgeçilmezin?
7. Temizlik sırasında ne içersin?
8. Robot süpürgeyi her gün çalıştırır mısın?
Yükselenin toprak grubundan!
Yükselenin ateş grubundan!
Yükselenin su ve hava grubundan!
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