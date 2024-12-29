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Temizlik Anlayışına Göre Yükselenini Tahmin Ediyoruz!

etiket Temizlik Anlayışına Göre Yükselenini Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 11:01

Detaylara mı takılıyorsun yoksa yüzeysel temizlik mi yapıyorsun? Senin için temizlikte en önemli şey ne? Sen bize temizlik anlayışı ve rutinini anlat, biz de yükselenini tahmin edelim!

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1. Temizlik yaparken en sevdiğin aktivite ne?

2. Haftada kaç gün temizlik yapıyorsun?

3. Evde en çok dikkat ettiğin temizlik detayı nedir?

4. Evin en temiz olması gereken yeri sence neresi?

5. Sana göre "derin temizlik" ne zaman yapılır?

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6. Hangi temizlik malzemesi vazgeçilmezin?

7. Temizlik sırasında ne içersin?

8. Robot süpürgeyi her gün çalıştırır mısın?

Yükselenin toprak grubundan!

Temizlik senin için bir rutin değil, adeta bir yaşam tarzı! Evinde toz zerresi bile görmeye tahammül edemezsin. Her şeyin düzenli, yüzeylerin tertemiz olması senin huzur reçeten. Doğal malzemeleri ve detaylı planlamayı seviyorsun. Senin için her şeyin tertemiz olması gerekiyor ki rahatlıkla kafanı yastığa koyabilesin. Yükselenin toprak grubundan boğa, başak veya oğlak!

Yükselenin ateş grubundan!

Temizlik işinde pratik ve hızlı çözümler tam senlik! Uzun saatler harcamak yerine etkili yollarla işleri hemen bitiriyorsun. Biraz dağınıklık seni rahatsız etmez, çünkü hayatta daha önemli işler var! Senin yükselenin koç, aslan veya yay burçlarından biri. Sen harekete geçiyorsun ama çok da detaylara takılmıyorsun.

Yükselenin su ve hava grubundan!

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Temizlikte en önem verdiğin şey hisler ve atmosfer! Evin temiz olmalı ama aynı zamanda ferah, huzurlu ve hoş kokmalı. Ayrıntılarla çok vakit kaybetmiyorsun, ama misafirlerin “Burası çok güzel kokuyor!” demesi seni mutlu ediyor. Senin yükselenin ya su ya da hava grubundan, o yüzden kendini çok da harap etmiyorsun!

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Begüm
Begüm
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