Temizlik Anlayışına Göre Yükselenini Tahmin Ediyoruz!

Temizlikte en önem verdiğin şey hisler ve atmosfer! Evin temiz olmalı ama aynı zamanda ferah, huzurlu ve hoş kokmalı. Ayrıntılarla çok vakit kaybetmiyorsun, ama misafirlerin “Burası çok güzel kokuyor!” demesi seni mutlu ediyor. Senin yükselenin ya su ya da hava grubundan, o yüzden kendini çok da harap etmiyorsun!