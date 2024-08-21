Temizlik Anlayışına Göre Yükselenin Ne?

Sende balık burcu rahatlığı var. Temizlik elbette senin için önemli ama öyle hayatının merkezinde değil. Evinin temiz olması, düzenli olması senin için gerekli olsa da her gün baştan sona bir temizlik hiç sana göre değil. Senin için önemli olan evinin rahat ve yaşanılabilir olması. Sen aslında temiz birisin ama öyle her gün detaylarda boğulan tarzda değil. Senin temizliğin kendine göre, o yüzden senin temizlik anlayışan göre yükselenin hayatı akışına bırakan Balık...