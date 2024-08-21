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Temizlik Anlayışına Göre Yükselenin Ne?

etiket Temizlik Anlayışına Göre Yükselenin Ne?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 10:31

Temizlik anlayışına göre yükselenin ne merak ediyor musun? Temizliğine göre yükselenini öğrenmek için haydi teste!

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1. Önce ne sıklıkla temizlik yaptığını öğrenmekle başlayalım...

2. Peki temizlik yaparken asla atlamayacağın yer neresi?

3. Peki evine misafir geleceği zaman nasıl bir temizlik yaparsın?

4. Temizlik malzeme tercihlerini de öğrenelim mi?

5. Temizlik yaparken özel bir playlistin var mı?

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6. Peki hızlı ve pratik bir temizlik mi yoksa yavaş detaylı bir temizliği tercih edersin?

7. Temizlik yaparken teknolojiden ne kadar faydalanıyorsun?

8. Son olarak temizliği tek başına mı birlikte mi yapmayı tercih edersin?

Temizlik anlayışına göre senin yükselenin Başak. ♍️

Sen temizlikte tam bir Başak burcusun. Temizlik konusunda senden öğrenecek çok şeyimiz var. Temizlik dedin mi sen çünkü! Temizlik yaparken öyle üstten bir temizlik asla yapmazsın. Senin temizliğin her kuytu köşeyi kapsıyor. Bu sadece bahar temizliğin için değil, her gün yaptığın temizlik böyle. Temiz olduğun kadar düzenlisin de... Ee bu kadar titizlik, düzen dediysek senin yükselen burcun tabii ki düzenin ve temizliğin burcu Başak...

Temizlik anlayışına göre senin yükselenin Balık. ♓️

Sende balık burcu rahatlığı var. Temizlik elbette senin için önemli ama öyle hayatının merkezinde değil. Evinin temiz olması, düzenli olması senin için gerekli olsa da her gün baştan sona bir temizlik hiç sana göre değil. Senin için önemli olan evinin rahat ve yaşanılabilir olması. Sen aslında temiz birisin ama öyle her gün detaylarda boğulan tarzda değil. Senin temizliğin kendine göre, o yüzden senin temizlik anlayışan göre yükselenin hayatı akışına bırakan Balık...

Temizlik anlayışına göre senin yükselenin Oğlak. ♑️

Senin temizlik anlayışın pratiklik üzerine kurulu. Her işinde olduğu gibi temizlikte de sen çok pratiksin. Zamanını en iyi şekilde değerlendirerek en verimli temizliği yapıyorsun. Evini her gün temizlemesen de evini pis görmek mümkün değil. Çünkü temizliği en verimli şekilde yapıyorsun ve evin dağılmasına hiç izin vermiyorsun. O yüzden senin temizlikteki yükselenin pratikliği hiçbir burca bırakmayan Oğlak...

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