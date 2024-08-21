Temizlik Anlayışına Göre Yükselenin Ne?
Temizlik Anlayışına Göre Yükselenin Ne?
Temizlik anlayışına göre yükselenin ne merak ediyor musun? Temizliğine göre yükselenini öğrenmek için haydi teste!
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1. Önce ne sıklıkla temizlik yaptığını öğrenmekle başlayalım...
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2. Peki temizlik yaparken asla atlamayacağın yer neresi?
3. Peki evine misafir geleceği zaman nasıl bir temizlik yaparsın?
4. Temizlik malzeme tercihlerini de öğrenelim mi?
5. Temizlik yaparken özel bir playlistin var mı?
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