Verdiğin cevaplara göre, bizce sen 30-40 yaş aralığındasın! Temizlik anlayışın, ne çok yenilikçi ne de çok gelenekselci; ikisinden de biraz almışsın. Detaylara önem veriyorsun ama bu, günlük temizlikte pratik ve hızlı çözümlerle birleşiyor. Misafirlerin geldiğinde evini iyi bir şekilde hazırlaman, özenli ve titiz bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Aynı zamanda, her köşeyi dip bucak temizlemek konusunda aşırıya kaçmadan, temizlikte dengeli bir tutum sergiliyorsun. Bu da senin, hem geleneksel temizlik alışkanlıklarına hem de modern yaşamın getirdiği yeniliklere uyum sağlayan dengeli bir temizlik anlayışına sahip olduğunu ortaya koyuyor.