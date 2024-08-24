Temizlik Anlayışına Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Temizlik Anlayışına Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Temizlik anlayışın yaşın hakkında ipuçları verebilir mi? Bu test, temizlik rutinlerini ve temizlik konusundaki hassasiyetlerini değerlendirerek, tahmini yaş aralığını belirlemeye yönelik eğlenceli bir yöntem sunuyor. Hazırsan, başlayalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Ev temizliğinde ne sıklıkla derin temizlik yapıyorsun?
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2. Evdeki dağınıklık ne kadar süre içinde senin için rahatsız edici olur?
3. Peki, temizlik konusunda ne kadar detaycısın? Puanla!
4. Diyelim ki misafirlerin gelecek... Ne tür bir temizlik yaparsın?
5. Ne tür temizlik ürünlerini kullanmayı tercih ediyorsun?
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