Temizlik Anlayışına Göre Medeni Durumunu Tahmin Ediyoruz!
Temizlik Anlayışına Göre Medeni Durumunu Tahmin Ediyoruz!
Kişinin temizlik anlayışı medeni durumunu anlatabilir, peki ya senin medeni durumun ne?
Bu testte tahmin ediyoruz!
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1. Banyonu ne kadar sıklıkla dip köşe temizlersin?
2. Kaç günde bir çamaşır yıkarsın?
3. Peki kullanmaktan asla vazgeçemeyeceğin temizlik ürünü, bunlardan hangisi?
4. Yerleri ne sıklıkta süpürdüğünü öğrenebilir miyiz?
5. Pekii, ne sıklıkta toz alıyorsun?
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