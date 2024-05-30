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Temizlik Anlayışına Göre Medeni Durumunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Temizlik Anlayışına Göre Medeni Durumunu Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 12:01

Kişinin temizlik anlayışı medeni durumunu anlatabilir, peki ya senin medeni durumun ne?

Bu testte tahmin ediyoruz!

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1. Banyonu ne kadar sıklıkla dip köşe temizlersin?

2. Kaç günde bir çamaşır yıkarsın?

3. Peki kullanmaktan asla vazgeçemeyeceğin temizlik ürünü, bunlardan hangisi?

4. Yerleri ne sıklıkta süpürdüğünü öğrenebilir miyiz?

5. Pekii, ne sıklıkta toz alıyorsun?

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6. Tezgahta bulaşıklar varken uyur musun?

7. Cam temizliği... Ne sıklıkla camlarını siliyorsun?

8. Son soru! Sabah uyanır uyanmaz yatağını toplar mısın?

Bekarsın!

Senin temizlik anlayışın bize bekar olduğunu söylüyor! Görünüşe göre ev düzeni konusunda üzerine düşen çok fazla bir sorumluluk yok ya da bu sorumlulukları çok da önemsemiyorsun. Senin için yaşamak çok daha önemli. Evin temiz olsun diye hayatı kaçırmak hiç ama hiç sana göre değil!

Evlisin!

Senin ev temizliğinde çok fazla sorumluluğun var ve bunları layığıyla yerine getiriyorsun. Evine, eşine, belki de çocuklarına konforlu bir yaşam alanı sunmak için elinden geleni yapıyorsun. Senin için eğlenmek, gezmek çok da önemli değil. Yaşadığın yerin adeta bir cennet gibi olması seni çok daha mutlu ediyor!

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