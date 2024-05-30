Temizlik Anlayışına Göre Medeni Durumunu Tahmin Ediyoruz!

Senin temizlik anlayışın bize bekar olduğunu söylüyor! Görünüşe göre ev düzeni konusunda üzerine düşen çok fazla bir sorumluluk yok ya da bu sorumlulukları çok da önemsemiyorsun. Senin için yaşamak çok daha önemli. Evin temiz olsun diye hayatı kaçırmak hiç ama hiç sana göre değil!