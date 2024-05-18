Temizlik Alışkanlıklarına Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

Sen temizlikte ustasın, bu o kadar belli ki. Her temizlik ipucunu çok iyi biliyorsun. En bilinmeyen yerleri bile temizliyorsun. Derzlerden süpürgeliklere senin elinden kaçabilecek bir yer yok. O yüzden evinin temizliğinden çok eminsin. Evine şu an gelsek tertemiz olacağına eminiz! Senin şu temizlik anlayışın var ya ders olarak genç nesile okutulmalı...