Temizlik Alışkanlıklarına Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Temizlik Alışkanlıklarına Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Temizlik yapma alışkanlıklarına göre yaşını tahmin edelim mi? Nereyi nasıl temizlediğini anlat, biz de sana yaşını söyleyelim...
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1. Önce evde temizliğe nereden başladığını soralım...
2. Peki yaptığın temizlik kaç saat sürüyor?
3. Temizlik yaparken ihmal edilmemesi gereken yerler neler?
4. Kaç günde bir temizlik yapıyorsun?
5. En sevdiğin temizlik ekipmanını da öğrenelim mi?
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