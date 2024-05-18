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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

etiket Temizlik Alışkanlıklarına Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 10:01

Temizlik yapma alışkanlıklarına göre yaşını tahmin edelim mi? Nereyi nasıl temizlediğini anlat, biz de sana yaşını söyleyelim...

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1. Önce evde temizliğe nereden başladığını soralım...

2. Peki yaptığın temizlik kaç saat sürüyor?

3. Temizlik yaparken ihmal edilmemesi gereken yerler neler?

4. Kaç günde bir temizlik yapıyorsun?

5. En sevdiğin temizlik ekipmanını da öğrenelim mi?

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6. Çat kapı gelen misafirler için evin hazır mıdır?

7. Gardırobunu bir anda açsak içerisi nasıldır?

8. Son olarak evinde kaç tane akıllı temizlik aleti var?

Sen baya gençsin.

Temizlik alışkanlıkların ve temizlik şekline bakarsak senin baya genç olduğunu söyleyebiliriz. Temizlik yaparken çok genel temizlik yapıyorsun, detaylara pek önem vermiyorsun. Senin temizlik konusunda öğrenecek çok şeyin var. Ama daha yolun başındasın, öğrenecek çok zamanın var merak etme. Biraz temizlik ve düzen konusunda kendini geliştirsen sana yeter de artar bile!

Sen 30'lu yaşlardasın.

Yaptığın temizliğe göre sen 30'lu yaşlarda gibisin. Temizlik nasıl yapılır, nerelerden başlanır aslında iyi biliyorsun. Ama biraz uygulamada sorunların var gibi. Bunu da gençliğine veriyoruz. Temizlik bilginle ilgili hiçbir sıkıntın yok, orası kesin. Uygulamadaki eksiğini de gidersen senin eline kimse su dökemez. Hadi biz sana güveniyoruz!

Sen belli ki olgun birisin.

Sen temizlikte ustasın, bu o kadar belli ki. Her temizlik ipucunu çok iyi biliyorsun. En bilinmeyen yerleri bile temizliyorsun. Derzlerden süpürgeliklere senin elinden kaçabilecek bir yer yok. O yüzden evinin temizliğinden çok eminsin. Evine şu an gelsek tertemiz olacağına eminiz! Senin şu temizlik anlayışın var ya ders olarak genç nesile okutulmalı...

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