Temizlik Alışkanlıklarına Göre Tarihteki Hangi Karaktersin?
Temizlik Alışkanlıklarına Göre Tarihteki Hangi Karaktersin?
Temizlik ve hijyen, hepimizin kendine özgü yorumladığı bir konu. Peki, senin temizlik anlayışın seni tarihteki hangi ünlü karaktere benzetiyor? Eğlenmeye hazır mısın? O zaman başlayalım!
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1. İlk sorumuz! Bir arkadaşın el dezenfektanını sana uzatıyor… Tepkin ne olur?
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2. Banyoda en çok hangi ürünün olması seni mutlu eder?
3. Haydi kabul edelim, temizlik konusunda takıntılı olduğun bir şey var mı?
4. Çantanda ya da cebinde her zaman ne bulundurursun?
5. Devam edelim. Duş almak senin için ne anlama gelir?
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6. Evinin hijyen durumu hakkında dürüst ol: Nasıl birisin?
7. Son soruya az kaldı. Bir gün temizlik yapmazsan kendini rahatsız hisseder misin?
8. Peki eğer sabun olsaydın hangi özelliğin olurdu?
Oo Kleopatra, seni temizlik kraliçesi seni!
Pratik zekânla tanıştığımıza memnun olduk, Leonardo!
Özgür ruhlu ve kendinden emin Churchill gibi, sen de temizlik işini gerektiği kadar yapıp gerisini boş veriyorsun!
Özgünlük, yaratıcı ruh ve her şeyin sana has bir yorumla ele alındığı bir dünyadan selamlar! Sen tam bir Salvador Dalí’sin!
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