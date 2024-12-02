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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Tarihteki Hangi Karaktersin?

etiket Temizlik Alışkanlıklarına Göre Tarihteki Hangi Karaktersin?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 10:31

Temizlik ve hijyen, hepimizin kendine özgü yorumladığı bir konu. Peki, senin temizlik anlayışın seni tarihteki hangi ünlü karaktere benzetiyor? Eğlenmeye hazır mısın? O zaman başlayalım!

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1. İlk sorumuz! Bir arkadaşın el dezenfektanını sana uzatıyor… Tepkin ne olur?

2. Banyoda en çok hangi ürünün olması seni mutlu eder?

3. Haydi kabul edelim, temizlik konusunda takıntılı olduğun bir şey var mı?

4. Çantanda ya da cebinde her zaman ne bulundurursun?

5. Devam edelim. Duş almak senin için ne anlama gelir?

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6. Evinin hijyen durumu hakkında dürüst ol: Nasıl birisin?

7. Son soruya az kaldı. Bir gün temizlik yapmazsan kendini rahatsız hisseder misin?

8. Peki eğer sabun olsaydın hangi özelliğin olurdu?

Oo Kleopatra, seni temizlik kraliçesi seni!

Oo Kleopatra, seni temizlik kraliçesi seni!

Tarihin en güçlü kadınlarından biri gibi, sen de temizlik ve bakım işini ciddiye alıyorsun. Sabah rutinlerinden banyondaki ürünlerine kadar her şey kusursuz olmalı. Parfümler, kremler, özel sabunlar... Hepsi sana çok tanıdık geliyor değil mi? Kendi tarzını yaratmakta ustasın ve etrafındaki insanları zarafetinle etkiliyorsun. Belki bir Nil nehri banyosu yapmıyorsun, ama temizlik kraliçesi ruhu sende var.

Pratik zekânla tanıştığımıza memnun olduk, Leonardo!

Pratik zekânla tanıştığımıza memnun olduk, Leonardo!

Senin için temizlik önemli ama abartmaya gerek yok. Leonardo gibi sen de zekânı ve iş bitiriciliğini ön planda tutuyorsun. Temizlik rutinin var, ama senin için vakit değerli; kısa ve etkili çözümler tercih ediyorsun. Her zaman düzenli, temiz ama doğal hâlindesin. Kim bilir, belki de günlük hayatta Leonardo’nun yaptığı gibi yaratıcı düşüncelerle dolu bir zihinle dolaşıyorsun. Yaşadığın ortamda hafif bir dağınıklık olsa bile her şeyin bir nedeni var!

Özgür ruhlu ve kendinden emin Churchill gibi, sen de temizlik işini gerektiği kadar yapıp gerisini boş veriyorsun!

Özgür ruhlu ve kendinden emin Churchill gibi, sen de temizlik işini gerektiği kadar yapıp gerisini boş veriyorsun!

Temizlik senin için bir rahatlık meselesi ama abartmıyorsun. 'Her şeyin bir zamanı var' diyorsun, ama temizlik için saatler harcamak senin tarzın değil. Seninle dağınık bir odada bile oturup uzun uzun sohbet etmek inanılmaz keyifli olurdu. Çünkü senin için önemli olan anı yaşamak ve çevrendekilerle kaliteli vakit geçirmek. Kendi kurallarını belirleyen, rahatına düşkün, özgür bir ruhsun ve bu haliyle çevrene de kendini olduğu gibi kabul ettiriyorsun.

Özgünlük, yaratıcı ruh ve her şeyin sana has bir yorumla ele alındığı bir dünyadan selamlar! Sen tam bir Salvador Dalí’sin!

Özgünlük, yaratıcı ruh ve her şeyin sana has bir yorumla ele alındığı bir dünyadan selamlar! Sen tam bir Salvador Dalí’sin!

Temizlik, senin için başkalarının bakış açısına göre yapılacak bir iş değil, daha çok kendi keyfin için yaptığın bir şey. Oda biraz dağınık mı? Senin bakış açına göre her dağınıklığın altında bir düzen var! Temizlikte bile farklı bir bakış açın var ve kimse senin temizlik yapma şeklini anlamasa da sen işin aslını biliyorsun. Düzenli ve minimalist ortamlardan çok, kendi tarzında ve rengârenk bir yaşam alanında kendini en iyi şekilde ifade ediyorsun.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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