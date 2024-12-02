Temizlik Alışkanlıklarına Göre Tarihteki Hangi Karaktersin?

Temizlik, senin için başkalarının bakış açısına göre yapılacak bir iş değil, daha çok kendi keyfin için yaptığın bir şey. Oda biraz dağınık mı? Senin bakış açına göre her dağınıklığın altında bir düzen var! Temizlikte bile farklı bir bakış açın var ve kimse senin temizlik yapma şeklini anlamasa da sen işin aslını biliyorsun. Düzenli ve minimalist ortamlardan çok, kendi tarzında ve rengârenk bir yaşam alanında kendini en iyi şekilde ifade ediyorsun.