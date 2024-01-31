Temizlik Aletleri Nasıl Değişti? 10 Temizlik Aletinin 90’lardaki Halleri ve Günümüzdeki Karşılıkları

90'lı yıllarda pek bilinmeyen veya çok pahalı olan ilk nesil temizlik robotları vardı. Şimdi ise neredeyse her evde bulunan ve yaygın olarak kullanılan, akıllı navigasyon sistemlerine sahip, çeşitli yüzeylerde çalışabilen robot süpürgeler ve robot moplar var.