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Temizlik Aletleri Nasıl Değişti? 10 Temizlik Aletinin 90’lardaki Halleri ve Günümüzdeki Karşılıkları

etiket Temizlik Aletleri Nasıl Değişti? 10 Temizlik Aletinin 90’lardaki Halleri ve Günümüzdeki Karşılıkları

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 15:31

O devasa süpürgeleri kullandığımız yıllar sanki dün gibi...Bakalım 90'lardan bugüne temizlik gereçleri hayatımızı nasıl kolaylaştırmış 👇

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1. Elektrik süpürgesinin evrime kafa atan değişimi...

1. Elektrik süpürgesinin evrime kafa atan değişimi...

90'lı yıllarda ağırlıklı olarak kablosuz, pek de güçlü olmayan modeller kullanılırken günümüzde hafif, şarj edilebilir, yüksek emiş gücüne sahip ve akıllı özelliklere sahip modeller kullanılıyor.

2. Ütü yapmak artık korkulan bir iş olmaktan çıktı!

2. Ütü yapmak artık korkulan bir iş olmaktan çıktı!

Eski tip ütülere güç uygulayıp saatlerce ütü yaptığımız günler neyse ki geride kaldı. Şimdi buhar gücü yüksek ve farklı tipte kumaşlar için özel programları bulunan ütüler sayesinde ütü yapmak çok kolaylaştı.

3. Artık onlarca çeşit temizlik bezi var...

3. Artık onlarca çeşit temizlik bezi var...

Eskiden tek tip bir temizlik beziyle tüm yüzeyler temizleniyordu. Ama günümüzde özel tasarım mikrofiber bezler, antiviral kaplamalara sahip seçenekler, daha etkili temizlik sağlıyor.

4. 90'lı yılların bulaşık makinelerinin hala sağlam olması...

4. 90'lı yılların bulaşık makinelerinin hala sağlam olması...

Bulaşık makinesi teknolojisi öyle aşırı şaşırtacak bir değişime uğramamış olsa da günümüzde bulaşık makinelerinin eski tip makinelere göre daha verimli enerji kullanan, daha hızlı ve akıllı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

5. Her geçen gün yeni bir özellik eklenen çamaşır makineleri

5. Her geçen gün yeni bir özellik eklenen çamaşır makineleri

90'lı yıllarda temel yıkama ve sıkma fonksiyonlarına sahip standart modeller varken günümüzde akıllı sensörler, enerji verimliliği, farklı program seçenekleri ve daha fazla kapasiteye sahip çamaşır makineleri kullanılıyor.

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6. Temizlik robotları her zaman beklenen bir şey olmuş

6. Temizlik robotları her zaman beklenen bir şey olmuş

90'lı yıllarda pek bilinmeyen veya çok pahalı olan ilk nesil temizlik robotları vardı. Şimdi ise neredeyse her evde bulunan ve yaygın olarak kullanılan, akıllı navigasyon sistemlerine sahip, çeşitli yüzeylerde çalışabilen robot süpürgeler ve robot moplar var.

7. Cam temizleme robotu

7. Cam temizleme robotu

90'lı yıllarda neredeyse hiç yaygın değilken günümüzde akıllı sensörlerle donatılmış, cam yüzeyleri otomatik olarak temizleyebilen robotlar mevcut!

8. Temizlik bezlerinin yerini buharlı temizleyiciler aldı!

8. Temizlik bezlerinin yerini buharlı temizleyiciler aldı!

Eskiden tüm yüzeyler standart bir bez ve sıradan deterjanlarla temizlenirdi ama şimdi gelişen buharlı temizleyiciler sayesinde daha az yorularak daha derinlemesine bir temizlik elde edebiliyorsunuz.

9. Taşınabilir süpürgeler artık gerçekten taşınabilir!

9. Taşınabilir süpürgeler artık gerçekten taşınabilir!

90'lı yıllarda genellikle düşük emiş gücüne sahip, ağır ve kablosuz modeller varken günümüzde hafif, yüksek emiş gücüne sahip, şarj edilebilir ve taşınabilir süpürgeler hayatımızı gerçekten oldukça kolaylaştırıyor.

10. Yer silme aparatları, basit olmaktan çıktı!

10. Yer silme aparatları, basit olmaktan çıktı!

90'lı yıllarda bez veya sünger tabanlı basit moplar kullanılırken şimdi, yenilikçi malzemeler, mikrofiber teknolojisi, entegre sprey sistemleri içeren yer silme aparatları kullanılıyor.

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