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Temizliği Daha Keyifli Hale Getirmene Yardımcı Olacak Şey Ne?

Temizliği Daha Keyifli Hale Getirmene Yardımcı Olacak Şey Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 10:17

Eğer temizlik rutinini daha eğlenceli hale getirmenin mümkün olduğunu söyleseydik, bize inanır mıydın? Çünkü bu testin sonunda sana, temizlik yapmayı daha keyifli hale getirecek şeyi söylüyoruz.

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1. İlk sorumuzla başlayalım. Her sabah uyanır uyanmaz yatağını topluyor musun?

2. Söyle bakalım, evin hangi odasını temizlemeyi daha çok seviyorsun?

3. Sana terapi gibi gelen bir iş var mı?

4. Temizlik yaparken eldiven kullanıyor musun?

5. Diyelim ki, mutfak lavabosu tıkandı. Elinde açabilir misin?

5. Diyelim ki, mutfak lavabosu tıkandı. Elinde açabilir misin?
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6. Peki, sen bir temizlik eşyası olsan ne olurdun?

7. Foşur foşur temizlik yaptığında lavanta yağı kullanıyor musun?

8. Son olarak, banyonu ne sıklıkla temizlediğini öğrenelim!

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Bir kahveyi hak ettin!

Tüm o işleri başarıyla hallettin, şimdi bir kahve molası hak ettin. Kendine küçük ödüller belirle. Örneğin, bir odanın temizliğini tamamladığında sevdiğin bir atıştırmalığı yiyebilir veya lezzetli bir kahve içebilirsin. Bu ödüller, temizlik motivasyonunu artırarak işleri daha keyifli hale getirecek. Mesela tüm temizlik tamamlandığında ayaklarını uzatıp sevdiğin bir filmi açarak günün yorgunluğunu atabilirsin. Unutma, küçük ödüllerle temizlik sadece bir zorunluluk olmaktan çıkıp keyifli bir ritüel haline dönüşebilir.

İşini kolaylaştıracak ekipmanlar edinmek!

İşini kolaylaştıracak ekipmanlar edinmek!

Temizlik ekipmanlarını seçerken eğlenceli ve pratik olanlara yönelmek işleri daha keyifli hale getirebilir. Renkli ve desenli temizlik bezleri, ergonomik saplı süpürgeler ve kullanımı kolay moplar, temizlik işini daha zevkli bir deneyime dönüştürebilir. Örneğin, Philips tarafından özel olarak tasarlanmış süpürge ve silecek başlığı, tek seferde süpürme ve silme imkanı sunarak  zemindeki tozu, kiri ve zorlu lekeleri etkili bir şekilde %99'a varan oranda temizler. Kendini böyle pratik ekipmanlarla ödüllendir.

Müzik dinlemek!

Temizlik sırasında favori müziklerini dinlemek veya ilgi çekici podcast'leri açmak, işleri daha keyifli hale getirebilir. Enerji dolu ritimler veya ilginç konular, motivasyonunu artıracaktır. Ayrıca, dans ederek temizlik yapmak, zamanın hızla geçmesini sağlayarak eğlenceli bir deneyim sunacak. Unutma, temizlik sadece bir görev olmak zorunda değil; müzik, dans ve ilgi çekici içeriklerle birleşerek keyifli bir aktivite haline dönüştüsi mümkün.

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