Temizliği Daha Keyifli Hale Getirmene Yardımcı Olacak Şey Ne?

Tüm o işleri başarıyla hallettin, şimdi bir kahve molası hak ettin. Kendine küçük ödüller belirle. Örneğin, bir odanın temizliğini tamamladığında sevdiğin bir atıştırmalığı yiyebilir veya lezzetli bir kahve içebilirsin. Bu ödüller, temizlik motivasyonunu artırarak işleri daha keyifli hale getirecek. Mesela tüm temizlik tamamlandığında ayaklarını uzatıp sevdiğin bir filmi açarak günün yorgunluğunu atabilirsin. Unutma, küçük ödüllerle temizlik sadece bir zorunluluk olmaktan çıkıp keyifli bir ritüel haline dönüşebilir.