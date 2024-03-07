Temizliği Daha Keyifli Hale Getirmene Yardımcı Olacak Şey Ne?
Temizliği Daha Keyifli Hale Getirmene Yardımcı Olacak Şey Ne?
Eğer temizlik rutinini daha eğlenceli hale getirmenin mümkün olduğunu söyleseydik, bize inanır mıydın? Çünkü bu testin sonunda sana, temizlik yapmayı daha keyifli hale getirecek şeyi söylüyoruz.
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Her sabah uyanır uyanmaz yatağını topluyor musun?
2. Söyle bakalım, evin hangi odasını temizlemeyi daha çok seviyorsun?
3. Sana terapi gibi gelen bir iş var mı?
4. Temizlik yaparken eldiven kullanıyor musun?
5. Diyelim ki, mutfak lavabosu tıkandı. Elinde açabilir misin?
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6. Peki, sen bir temizlik eşyası olsan ne olurdun?
7. Foşur foşur temizlik yaptığında lavanta yağı kullanıyor musun?
8. Son olarak, banyonu ne sıklıkla temizlediğini öğrenelim!
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