Temizliği Bir Meditasyon Olarak Görenlerin 10 Özelliği

Temizlik yapmak bir görev ya da iş gibi görünse de tıpkı meditasyon gibi kendilerine vakit ayırdıkları bir zamandır. Temizlik yaparken ruhlarını dinlendirirler bu da bir meditasyon etkisi yaratır. Yani evde bir yer kirli olmadığı halde temizleniyorsa bilin ki bu bir terapidir!