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Temizliği Bir Meditasyon Olarak Görenlerin 10 Özelliği

etiket Temizliği Bir Meditasyon Olarak Görenlerin 10 Özelliği

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 11:31

Temizliği bir meditasyon olarak görenler, bu özelliklerini günlük hayatlarına da mutlaka yansıtırlar. Temizlik yapmak kimisine göre, zihinlerini berraklaştırmanın ve dinlenmenin bir yolu... Bu insanların karakterleri ise genellikle benzer oluyor. Nelermiş, birlikte inceleyelim! 🧽🧼👇

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1. İnanılmaz sabırlı bir yapıları vardır...

Temizlik gerçekten de sabır gerektiren bir eylemdir. Bazen inatçı lekeler o kadar güçlüdür ki dakikalarca ovalamanız gerekebilir. Ayrıca her şeyi düzenlemek ve temizlemek de oldukça sabır gerektiren bir süreçtir. Temizlik bir meditasyonsa, sabır da onun en büyük erdemidir diyelim ve konuyu burada kapatalım...

2. Detaylara önem verirler.

Temizlik yaparken evdeki minik detaylar bile dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir. Biblo yerinde mi, sehpa 1 cm bile oynamış mı, koltukların şekli böyle daha mı iyi gibi bir sürü soru temizlik yaparken akıldan hiç çıkmaz... Ee, bu detaycılığın da günlük hayata yansımaması imkansız tabii ki!

3. Her işi layığıyla yerine getirirler...

Temizlik yapmak sadece bir yerleri temiz olması için temizlemek anlamına gelmez. Gerçekten temizliğe gönül vermiş kişiler, kendilerine verdikleri sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek isterler. Bu da günlük hayatlarında yaptıkları her işin inanılmaz iyi olmasını sağlar.

4. Bütün streslerini temizlik yaparak attıkları için çok sakindirler...

Temizlik yapmak tüm dert tasanın ilacı gibi olduğu için tüm sinirinizi yerdeki parkelerden, süpürgeden ya da toz bezinden çıkarma imkanınız oluyor. Neye sinirlendiyseniz de temizlik yaparken bol bol söylenebilirsiniz. İşte böyle böyle dünyanın en minnoş insanı oluyorlar. 😊

5. Her zaman neşelidirler!

Temiz ve düzenli olmanın insanda pozitif bir enerji yaratmadığını söylersek ayıp etmiş oluruz! Temizliği bir meditasyon olarak görenler, çevrelerine pozitif bir etki bırakırlar. Temiz ve düzenli bir ortamda daha huzurlu hissederler.

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6. Başkalarına yardımcı olmayı çok severler.

Düzeni sağlamanın ne kadar huzur verdiğini bildikleri için başkalarına da bunu öğretmeyi çok severler. Onlar için temizlik, mutluluk getirmenin yoludur. Sadece kendi alanlarını değil, başkalarının alanlarını da temizlemelerine yardım ederler. Temizliğin bu gücüne hayranız!

7. Kendilerine zaman ayırırlar.

Temizlik yapmak bir görev ya da iş gibi görünse de tıpkı meditasyon gibi kendilerine vakit ayırdıkları bir zamandır. Temizlik yaparken ruhlarını dinlendirirler bu da bir meditasyon etkisi yaratır. Yani evde bir yer kirli olmadığı halde temizleniyorsa bilin ki bu bir terapidir!

8. Daha yaratıcı düşünürler.

Temizlik yaparken düşünmek için oldukça fırsat oluyor. Bir süre sonra işler rutine bağlandığı için yeni fikirler veya projeler hakkında da düşünmek için bol bol zaman oluşuyor. Yani temizlik bezi ya da süpürge sizin ilham periniz olabilir.

9. Düzenli ve planlı bir şekilde ilerlerler.

Temizlik yapmanın da belli kuralları vardır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde bütün düzen karışabilir. O yüzden temizlik planınıza her zaman sadık kalın. Tıpkı bir meditasyon gibi, her şeyin bir yeri ve zamanı vardır. Aynı düzende işlerler...

10. Daha minimalist bir yaşam tarzları vardır...

Temizlik aynı zamanda ortamı sadeleştirir. Her seferinden odanızdan nasıl bu kadar çöp çıktığını düşündüğünüzde cevapsız kaldığına eminiz! İhtiyaç duydukları eşyaları saklarlar ve gereksiz her şeyi çöpe atarlar. Tıpkı zihinlerindeki istemedikleri düşünceler gibi...

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