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Temel, Standart, Özel! Netflix Abonelik Ücretlerine Zam Geldi

Temel, Standart, Özel! Netflix Abonelik Ücretlerine Zam Geldi

Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 11:59 Son Güncelleme: 09.07.2024 - 12:16

2024'ün başında zamlanan Netflix paketlerine bir zam haberi daha geldi. Temel, Standart ve Özel paketler yüzde 25 oranında zamlandı. Peki paket ücretleri ne zamandan beri geçerli olacak? Mevcut üyeler zamdan hemen etkilenecek mi? Detaylar içerikte!

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2024 yılının başından itibaren dijital platformlardan zam üstüne zam haberleri geliyor. Bunlardan biri de kullanıcı sayısı çok fazla olan yayın devi Netflix'ten geldi.

2024 yılının başından itibaren dijital platformlardan zam üstüne zam haberleri geliyor. Bunlardan biri de kullanıcı sayısı çok fazla olan yayın devi Netflix'ten geldi.

Netflix Türkiye, ocak ayında yüzde 30 civarında bir zam yapmıştı. Yayın devi yılın ortasına geldiğimiz temmuz ayında bir zam yapma kararı daha aldı. Platformdaki paketlerin ücreti yüzde 25 oranında arttı.

Netflix Türkiye, ocak ayında yüzde 30 civarında bir zam yapmıştı. Yayın devi yılın ortasına geldiğimiz temmuz ayında bir zam yapma kararı daha aldı. Platformdaki paketlerin ücreti yüzde 25 oranında arttı.

Netflix'in Temel paketi 119,99 TL'den 149,99 TL'ye, Standart paketi 176,99 TL'den 229,99 TL'ye, Özel paketi ise 229,99 TL'den 299.99 TL'ye çıkarıldı.

Netflix'in Temel paketi 119,99 TL'den 149,99 TL'ye, Standart paketi 176,99 TL'den 229,99 TL'ye, Özel paketi ise 229,99 TL'den 299.99 TL'ye çıkarıldı.

Netflix'in paketlerinin sunduğu hizmetleri buradan inceleyebilirsiniz:

Netflix'in paketlerinin sunduğu hizmetleri buradan inceleyebilirsiniz:

Netflix'in yeni zammı 9 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Yeni üyeler zamlı fiyatlarla siteye erişim sağlayabilecekken mevcut üyeler aşamalı olarak bu tarifeye geçecek. Siz zam haberine ne diyorsunuz?

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