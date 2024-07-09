Temel, Standart, Özel! Netflix Abonelik Ücretlerine Zam Geldi
Temel, Standart, Özel! Netflix Abonelik Ücretlerine Zam Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 yılının başından itibaren dijital platformlardan zam üstüne zam haberleri geliyor. Bunlardan biri de kullanıcı sayısı çok fazla olan yayın devi Netflix'ten geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix Türkiye, ocak ayında yüzde 30 civarında bir zam yapmıştı. Yayın devi yılın ortasına geldiğimiz temmuz ayında bir zam yapma kararı daha aldı. Platformdaki paketlerin ücreti yüzde 25 oranında arttı.
Netflix'in Temel paketi 119,99 TL'den 149,99 TL'ye, Standart paketi 176,99 TL'den 229,99 TL'ye, Özel paketi ise 229,99 TL'den 299.99 TL'ye çıkarıldı.
Netflix'in paketlerinin sunduğu hizmetleri buradan inceleyebilirsiniz:
Netflix'in yeni zammı 9 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Yeni üyeler zamlı fiyatlarla siteye erişim sağlayabilecekken mevcut üyeler aşamalı olarak bu tarifeye geçecek. Siz zam haberine ne diyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın