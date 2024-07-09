Temel, Standart, Özel! Netflix Abonelik Ücretlerine Zam Geldi

2024'ün başında zamlanan Netflix paketlerine bir zam haberi daha geldi. Temel, Standart ve Özel paketler yüzde 25 oranında zamlandı. Peki paket ücretleri ne zamandan beri geçerli olacak? Mevcut üyeler zamdan hemen etkilenecek mi? Detaylar içerikte!