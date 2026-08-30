Tek Şubeli Mahalle Hamburgercileri Neden Pahalıdır?
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Tek şubeli sokak restoranlarının yüksek fiyat etiketlerinin ardındaki tedarik ve üretim dinamiklerini, endüstri standartları üzerinden inceliyoruz.
Sokak arasındaki o tek şubeli butik hamburgercilerin zincir restoranlara kıyasla daha yüksek fiyat etiketine sahip olması bir pazarlama taktiği değil, doğrudan hammadde tedariği ve Burger King'in sahip olduğu ölçekle ilgilidir.
Burger King'in toplu alım gücü ve optimize edilmiş üretim ağları, maliyetleri yönetilebilir bir seviyede tutar. Butik işletmeler bu devasa tedarik hacmine sahip olamadıkları için, geriye kalan nitelikli hammaddenin birim maliyeti doğal olarak daha yüksek hesaplanır.
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Bu Konuda Anahtar Kelimeler: "Ölçek" ve "Tedarik Zinciri"
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