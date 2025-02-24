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Tek Rakipleri TDK! Çocukların Türkçeye Kazandırdıkları Yeni Kelimeler

Tek Rakipleri TDK! Çocukların Türkçeye Kazandırdıkları Yeni Kelimeler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.02.2025 - 14:08

Mantıksız hareketler yapan kişilere 'çocuk çocuk iş yapma' denir, yaptıkları 'çocukça' bulunur. Nedense çocukların nedensellik kuramayacağına dair bir önyargı vardır. Ancak çocukça dediğimiz şey aynı zamanda İngilizce, Türkçe gibi de bir dildir ve çocukların kendi dil mantığı vardır. Buna göre de kalıpların dışına çıkarak yeni kelimeler türetirler. Üstelik çocukların türettiği kelime de pek çok kişiye oldukça kullanışlıdır. Büyüklere 'bu kadar basit bir anlatım bizim niye aklımıza gelmez' dedirtir...

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Bir X kullanıcısı da kendi yeğeninin türettiği kelimeyi paylaştı.

Bir X kullanıcısı da kendi yeğeninin türettiği kelimeyi paylaştı.
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Yalnız olmadığını da paylaşıma gelen yanıt ve alıntılarda gördü.

Yalnız olmadığını da paylaşıma gelen yanıt ve alıntılarda gördü.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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