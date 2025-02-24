Tek Rakipleri TDK! Çocukların Türkçeye Kazandırdıkları Yeni Kelimeler

Mantıksız hareketler yapan kişilere 'çocuk çocuk iş yapma' denir, yaptıkları 'çocukça' bulunur. Nedense çocukların nedensellik kuramayacağına dair bir önyargı vardır. Ancak çocukça dediğimiz şey aynı zamanda İngilizce, Türkçe gibi de bir dildir ve çocukların kendi dil mantığı vardır. Buna göre de kalıpların dışına çıkarak yeni kelimeler türetirler. Üstelik çocukların türettiği kelime de pek çok kişiye oldukça kullanışlıdır. Büyüklere 'bu kadar basit bir anlatım bizim niye aklımıza gelmez' dedirtir...