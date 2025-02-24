Biz Kardan Adam Ülkesiyiz! Kardan Ürettikleri Eserlerle 2025 Kışına Damgasını Vuran Kişiler
Biz Kardan Adam Ülkesiyiz! Kardan Ürettikleri Eserlerle 2025 Kışına Damgasını Vuran Kişiler
Şubat ayının sonunda yurt çapında beklenen soğuk hava dalgası sonunda geldi. Bu soğuk hava dalgası pek çok ilimize kar yağışı olarak sirayet etti. Tabii kar demek zorluklarının yanında eğlence de demek. Bu eğlencenin divası ise kardan adamlar veya politik olmamız gerekirse kardan bireyler...
Yurdun dört bir yanından birbirinden ilginç ve yaratıcı örnekler önümüze düştü. Gelin beraber inceleyelim!
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İşi heykeltıraşlık boyutuna taşıyanlar da vardı.
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Karadeniz Ereğli'de kardan kediye farklı bir stil getirenler de...
Kalıpların dışına çıkanları da unutmayalım!
Aksesuar seçimleri de bir o kadar önemli.
Kışın düğünlerin az olmasıyla gelen düğün özlemini bastıranlar da var.
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Tarihe meraklı olanlar da boş durmadı.
İklim gereği kardan adam yapamayan Datça Belediyesi akıma kumdan adamla katıldı.
Konum: Trabzon
Samsun'da da 4 metrelik bir rekor denemesi vardı.
Ordu'da bir vatandaşın Atatürk çalışması
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Eserleriyle gurur duyanlar...
Görüntüler Giresun'dan...
Karın bile zengine yağmasını avantaja çeviren Kıvanç Tatlıtuğ'un çalışması
Malum hava şartları elverişsiz olunca esnafın işi de düşüyor. Düzce'de bir esnaf da kardan müşteri yaptı.
Kısa bir YTÜ turu
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Rizesel anlamda ilk piramit denemesi...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Adana Merkez sadece soğuk yaşıyor 🥶 Toros dağlarının tüm rüzgarı bize esiyor...
sizi bir tek biz Hatay lılar anlar. resmen sabah arabalar çalışmadı. ama havada bir tane bulut yok