Biz Kardan Adam Ülkesiyiz! Kardan Ürettikleri Eserlerle 2025 Kışına Damgasını Vuran Kişiler

Şubat ayının sonunda yurt çapında beklenen soğuk hava dalgası sonunda geldi. Bu soğuk hava dalgası pek çok ilimize kar yağışı olarak sirayet etti. Tabii kar demek zorluklarının yanında eğlence de demek. Bu eğlencenin divası ise kardan adamlar veya politik olmamız gerekirse kardan bireyler...

Yurdun dört bir yanından birbirinden ilginç ve yaratıcı örnekler önümüze düştü. Gelin beraber inceleyelim!