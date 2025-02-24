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Biz Kardan Adam Ülkesiyiz! Kardan Ürettikleri Eserlerle 2025 Kışına Damgasını Vuran Kişiler

Biz Kardan Adam Ülkesiyiz! Kardan Ürettikleri Eserlerle 2025 Kışına Damgasını Vuran Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.02.2025 - 13:30

Şubat ayının sonunda yurt çapında beklenen soğuk hava dalgası sonunda geldi. Bu soğuk hava dalgası pek çok ilimize kar yağışı olarak sirayet etti. Tabii kar demek zorluklarının yanında eğlence de demek. Bu eğlencenin divası ise kardan adamlar veya politik olmamız gerekirse kardan bireyler...

Yurdun dört bir yanından birbirinden ilginç ve yaratıcı örnekler önümüze düştü. Gelin beraber inceleyelim!

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İşi heykeltıraşlık boyutuna taşıyanlar da vardı.

İşi heykeltıraşlık boyutuna taşıyanlar da vardı.

Karadeniz Ereğli'de kardan kediye farklı bir stil getirenler de...

Karadeniz Ereğli'de kardan kediye farklı bir stil getirenler de...

Kalıpların dışına çıkanları da unutmayalım!

Kalıpların dışına çıkanları da unutmayalım!

Aksesuar seçimleri de bir o kadar önemli.

Aksesuar seçimleri de bir o kadar önemli.
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Kışın düğünlerin az olmasıyla gelen düğün özlemini bastıranlar da var.

Kışın düğünlerin az olmasıyla gelen düğün özlemini bastıranlar da var.
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Tarihe meraklı olanlar da boş durmadı.

Tarihe meraklı olanlar da boş durmadı.
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İklim gereği kardan adam yapamayan Datça Belediyesi akıma kumdan adamla katıldı.

İklim gereği kardan adam yapamayan Datça Belediyesi akıma kumdan adamla katıldı.

Konum: Trabzon

Konum: Trabzon

Samsun'da da 4 metrelik bir rekor denemesi vardı.

Samsun'da da 4 metrelik bir rekor denemesi vardı.

Ordu'da bir vatandaşın Atatürk çalışması

Ordu'da bir vatandaşın Atatürk çalışması
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Eserleriyle gurur duyanlar...

Görüntüler Giresun'dan...

Görüntüler Giresun'dan...

Karın bile zengine yağmasını avantaja çeviren Kıvanç Tatlıtuğ'un çalışması

Malum hava şartları elverişsiz olunca esnafın işi de düşüyor. Düzce'de bir esnaf da kardan müşteri yaptı.

Malum hava şartları elverişsiz olunca esnafın işi de düşüyor. Düzce'de bir esnaf da kardan müşteri yaptı.

Kısa bir YTÜ turu

Kısa bir YTÜ turu
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Rizesel anlamda ilk piramit denemesi...

Kapatalım!

Kapatalım!
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Yesil

Adana Merkez sadece soğuk yaşıyor 🥶 Toros dağlarının tüm rüzgarı bize esiyor...

Mehmet Hasret İpek

sizi bir tek biz Hatay lılar anlar. resmen sabah arabalar çalışmadı. ama havada bir tane bulut yok