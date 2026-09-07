TECNO, IFA ShowStoppers® 2026’da Yeni MEGABOOK Dizüstü Bilgisayarlarını ve Yeni Telefonlarını Sergiledi
TECNO, IFA ShowStoppers® 2026’da ilk 360° dönebilen dokunmatik ekranlı bilgisayar serisi MEGABOOK T15 360’ı duyurdu. Şirket; yenilikçi dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra 0 mm çerçevesiz konsept telefonunu ve eylül ayında sahne alacak yeni akıllı telefon modellerini teknoloji severlerle buluşturdu.
Yapay zeka odaklı yenilikçi teknoloji markası TECNO, bugün IFA ShowStoppers 2026’da 360° menteşeli ve dokunmatik ekran destekli ilk dizüstü bilgisayar serisinin lansmanını yaparak MEGABOOK T15 360 Serisi’ni duyurdu.
IFA ShowStoppers 2026’da ayrıca 17 inçlik MEGABOOK T17 Ultra, TECNO’nun ilk Intel Wildcat Lake tabanlı dizüstü bilgisayarı MEGABOOK K15S WCL, Yeni Nesil Çerçevesiz Konsept Telefon, yakında çıkacak olan TECNO POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Limited Edition ve TECNO CAMON Slim 5G yer aldı.
MEGABOOK T15 360 Serisi: TECNO'nun İlk 360° Menteşeli Dokunmatik Ekranlı Dizüstü Bilgisayarı
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