TECNO, IFA ShowStoppers® 2026’da Yeni MEGABOOK Dizüstü Bilgisayarlarını ve Yeni Telefonlarını Sergiledi

TECNO; çalışma, eğitim, içerik üretimi ve eğlence süreçlerindeki esnek kullanım ihtiyaçlarına yanıt veren yeni MEGABOOK T15 360 Serisi’ni tanıttı. MEGABOOK T15 360 ve MEGABOOK T15 360 Pro modellerinden oluşan yeni seri hem tablet hem de bilgisayar deneyimini tek bir cihazda buluşturuyor. Tek bir cihazla farklı günlük senaryolara uyum sağlayan seri; 360 derece dönebilen ekranıyla farklı görevlere kolayca uyum sağlarken kısıtlı alanlarda pratik kullanım sunuyor. Cihaz; verimli çalışma için Dizüstü Bilgisayar modunu, not alma ve çizimler için Tablet modunu, dar alanlarda rahat izleme için Çadır modunu, fikir paylaşımı ve sunumlar içinse Stant modunu destekliyor.

Hassas CNC işleme yöntemiyle üretilen tamamen metal gövde, cihazın esnekliğini şık ve dayanıklı bir tasarımla harmanlıyor. Ekran tarafında ise her iki model, 10 noktalı çoklu dokunmatik kontrole sahip 15,6 inçlik 16:9 panelle geliyor. İsteğe bağlı sunulan MPP 2.0 aktif kalem desteği, el yazısı ve çizimlerde daha hassas kontrol sağlıyor.

Tamamen metal gövde; cihazın esnekliğini şık ve dayanıklı bir tasarımla harmanlıyor. Ekran tarafında ise her iki model, 10 noktalı çoklu dokunmatik kontrole sahip 15,6 inçlik 16:9 panelle geliyor. İsteğe bağlı sunulan MPP 2.0 aktif kalem desteği, el yazısı ve çizimlerde yüksek hassasiyet sağlıyor.