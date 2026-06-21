Techno’dan Afro House’a Uzanan Yolculuk: DJ Ida, İstanbul Gecelerine Kendi İmzasını Atıyor
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İstanbul elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden DJ IDA, altı yıllık deneyimini House, Deep House ve Afro House ritimleriyle harmanlayarak özgün performanslara imza atıyor. Techno ile başlayan müzik yolculuğunu farklı türlerle geliştiren sanatçı, enerjisi yüksek setleri ve sahne atmosferiyle gece hayatının yükselen isimleri arasında yer alıyor.
İstanbul’un yükselen DJ’lerinden IDA, elektronik müzikteki altı yıllık deneyimini bugün House, Deep House ve Afro House’un enerjisiyle buluşturarak dinleyicilerine özgün bir müzik deneyimi sunuyor.
İstanbul’un en prestijli mekânlarından biri olan Spago at St. Regis Istanbul’da düzenli olarak sahne alan IDA, şehrin gece hayatının dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Sahne performanslarında müziğin ritmini mekânın atmosferiyle buluşturan IDA, yalnızca şarkı çalan bir DJ değil; dinleyicisiyle bağ kuran ve gecenin temposunu yöneten bir performans sanatçısı olarak öne çıkıyor.
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