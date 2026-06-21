Techno’dan Afro House’a Uzanan Yolculuk: DJ Ida, İstanbul Gecelerine Kendi İmzasını Atıyor

2019 yılında elektronik müzik kariyerine techno ile başlayan IDA, yıllar içinde müzikal kimliğini geliştirerek farklı tarzları keşfetti. Bugün setlerinde House, Deep House ve Afro House’un ritimlerini modern bir anlayışla harmanlayan başarılı DJ, her performansında enerjisi yüksek ve akıcı bir atmosfer yaratıyor.