article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Techno’dan Afro House’a Uzanan Yolculuk: DJ Ida, İstanbul Gecelerine Kendi İmzasını Atıyor

Techno’dan Afro House’a Uzanan Yolculuk: DJ Ida, İstanbul Gecelerine Kendi İmzasını Atıyor

Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
21.06.2026 - 14:32 Son Güncelleme: 21.06.2026 - 14:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden DJ IDA, altı yıllık deneyimini House, Deep House ve Afro House ritimleriyle harmanlayarak özgün performanslara imza atıyor. Techno ile başlayan müzik yolculuğunu farklı türlerle geliştiren sanatçı, enerjisi yüksek setleri ve sahne atmosferiyle gece hayatının yükselen isimleri arasında yer alıyor.

İstanbul’un yükselen DJ’lerinden IDA, elektronik müzikteki altı yıllık deneyimini bugün House, Deep House ve Afro House’un enerjisiyle buluşturarak dinleyicilerine özgün bir müzik deneyimi sunuyor.

İstanbul’un yükselen DJ’lerinden IDA, elektronik müzikteki altı yıllık deneyimini bugün House, Deep House ve Afro House’un enerjisiyle buluşturarak dinleyicilerine özgün bir müzik deneyimi sunuyor.

2019 yılında elektronik müzik kariyerine techno ile başlayan IDA, yıllar içinde müzikal kimliğini geliştirerek farklı tarzları keşfetti. Bugün setlerinde House, Deep House ve Afro House’un ritimlerini modern bir anlayışla harmanlayan başarılı DJ, her performansında enerjisi yüksek ve akıcı bir atmosfer yaratıyor.

İstanbul’un en prestijli mekânlarından biri olan Spago at St. Regis Istanbul’da düzenli olarak sahne alan IDA, şehrin gece hayatının dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

İstanbul’un en prestijli mekânlarından biri olan Spago at St. Regis Istanbul’da düzenli olarak sahne alan IDA, şehrin gece hayatının dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Daha önce Velour Hotel, Klein Phönix, Joanna ve Kastel gibi önemli mekânlarda da performans sergileyen sanatçı, farklı kitlelere hitap eden müzik seçkisiyle beğeni topluyor.

Sahne performanslarında müziğin ritmini mekânın atmosferiyle buluşturan IDA, yalnızca şarkı çalan bir DJ değil; dinleyicisiyle bağ kuran ve gecenin temposunu yöneten bir performans sanatçısı olarak öne çıkıyor.

Sahne performanslarında müziğin ritmini mekânın atmosferiyle buluşturan IDA, yalnızca şarkı çalan bir DJ değil; dinleyicisiyle bağ kuran ve gecenin temposunu yöneten bir performans sanatçısı olarak öne çıkıyor.

Elektronik müzik sahnesindeki yolculuğunu her geçen gün daha da ileri taşıyan IDA, İstanbul’un dinamik gece hayatında adından daha sık söz ettirmeye hazırlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın