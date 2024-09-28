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TC Kimlik Numarasına Kadar Bildiğin Platoniğinin Seni Tanımaması Kadar Acılı 14 Şarkı

etiket TC Kimlik Numarasına Kadar Bildiğin Platoniğinin Seni Tanımaması Kadar Acılı 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 17:31

Dünyadaki en kötü olaylardan birisi de çok hoşlandığın kişinin seni asla tanımaması olabilir... İşte bu duygusal zamanlarda size eşlik edecek ve derdinizi anlayacak şarkıları listeledik 😭

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1. Mavi Gri- Ben Sende Yandım

2. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme (feat. Sedef Sebüktekin)

3. Pera - Sensiz Ben

4. maNga - Cevapsız Sorular

5. İkilem - Zamansız Şarkılar

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6. Murat Göğebakan - Yaralı

7. Müslüm Gürses - İtirazım Var

8. Perdenin Ardındakiler - Beni Kendinden Kurtar

9. Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın

10. Gülnur Kaya - Geri Gelen Mektup

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11. Murat Göğebakan - Ay Yüzlüm

12. İbrahim Tatlıses - Mutlu Ol Yeter

13. Bayhan - Seninle Olmak Varya

14. Sezen Aksu - Gidemem

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