TC Kimlik Numarasına Kadar Bildiğin Platoniğinin Seni Tanımaması Kadar Acılı 14 Şarkı
TC Kimlik Numarasına Kadar Bildiğin Platoniğinin Seni Tanımaması Kadar Acılı 14 Şarkı
Dünyadaki en kötü olaylardan birisi de çok hoşlandığın kişinin seni asla tanımaması olabilir... İşte bu duygusal zamanlarda size eşlik edecek ve derdinizi anlayacak şarkıları listeledik 😭
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1. Mavi Gri- Ben Sende Yandım
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2. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme (feat. Sedef Sebüktekin)
3. Pera - Sensiz Ben
4. maNga - Cevapsız Sorular
5. İkilem - Zamansız Şarkılar
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6. Murat Göğebakan - Yaralı
7. Müslüm Gürses - İtirazım Var
8. Perdenin Ardındakiler - Beni Kendinden Kurtar
9. Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın
10. Gülnur Kaya - Geri Gelen Mektup
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