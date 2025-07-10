TBMM’de Gelin ve Damat Cansız Mankenleri: Mahmut Arıkan Evlenemeyen Gençlere Dikkat Çekti

Türkiye’de artan yaşam şartları nedeniyle evlilik oranları da iyice düştü. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, evlilik maliyetlerine dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Gelinlik ve damatlık diyen cansız mankenlerle kürsüye çıkan Arıkan, gelinliği bırakın satın almayı kiralamanın bile en düşük bir emekli maaşına denk geldiğini söyledi.

Damatlığın kaderinin de aynı olduğunu söyleyen Arıkan, “Asgari ücretli bir genç kardeşim, yemeden, içmeden aldığı maaşa hiç dokunmadan tam 45 ay maaşını kenara koysun ki evlenecek parayı biriktirsin” dedi.