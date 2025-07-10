TBMM’de Gelin ve Damat Cansız Mankenleri: Mahmut Arıkan Evlenemeyen Gençlere Dikkat Çekti
Türkiye’de ağır yaşam şartları nedeniyle evlilik oranları da düşmüş durumda. Hükümet, “Aile Yılı” ilan edilen 2025 için evlenmeye çalışan gençler için yardımlar düzenlerken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan evlenemeyen geçlere dikkat çekmek için TBMM’ye damatlık ve gelinlik giyen cansız mankenler getirdi.
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Düğün salonu, takı, kiralanacak ev, gelinlik, damatlık derken 2025 yılında evlilik maliyeti 1 milyon liraya kadar yükselmiş durumda.
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İşte Mahmut Arıkan’ın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Siyasal islamcılar inatla evlilik konusunu, çok çocuk konusunu gündemde tutuyorlar... 😡😡😡
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o kadar haklısınız ki şimdi sadece para için evleniyorlar