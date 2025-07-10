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TBMM’de Gelin ve Damat Cansız Mankenleri: Mahmut Arıkan Evlenemeyen Gençlere Dikkat Çekti

TBMM’de Gelin ve Damat Cansız Mankenleri: Mahmut Arıkan Evlenemeyen Gençlere Dikkat Çekti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.07.2025 - 15:52

Türkiye’de ağır yaşam şartları nedeniyle evlilik oranları da düşmüş durumda. Hükümet, “Aile Yılı” ilan edilen 2025 için evlenmeye çalışan gençler için yardımlar düzenlerken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan evlenemeyen geçlere dikkat çekmek için TBMM’ye damatlık ve gelinlik giyen cansız mankenler getirdi.

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Düğün salonu, takı, kiralanacak ev, gelinlik, damatlık derken 2025 yılında evlilik maliyeti 1 milyon liraya kadar yükselmiş durumda.

Düğün salonu, takı, kiralanacak ev, gelinlik, damatlık derken 2025 yılında evlilik maliyeti 1 milyon liraya kadar yükselmiş durumda.

Türkiye’de artan yaşam şartları nedeniyle evlilik oranları da iyice düştü. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, evlilik maliyetlerine dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Gelinlik ve damatlık diyen cansız mankenlerle kürsüye çıkan Arıkan, gelinliği bırakın satın almayı kiralamanın bile en düşük bir emekli maaşına denk geldiğini söyledi.

Damatlığın kaderinin de aynı olduğunu söyleyen Arıkan, “Asgari ücretli bir genç kardeşim, yemeden, içmeden aldığı maaşa hiç dokunmadan tam 45 ay maaşını kenara koysun ki evlenecek parayı biriktirsin” dedi.

İşte Mahmut Arıkan’ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Halil Değerli

Siyasal islamcılar inatla evlilik konusunu, çok çocuk konusunu gündemde tutuyorlar... 😡😡😡

Turgut Güler

Bi halk gösteriş fors meraklısıysa ne yapsan boş, kenar mahallede büyüyüp kiloyla altın talep edip, en cafcaflı salonlarda kraliyet düğünü isterlerse daha ço... Devamını Gör

Söyledim gitti

Olay sadece evlilik masrafları değil. Sosyal düzen de bozuldu. Kız ya da erkek, artık insanlar kayınpederini zengin seçmeye çalışıyor. Çevreden "hayatında bi... Devamını Gör

starnova

o kadar haklısınız ki şimdi sadece para için evleniyorlar