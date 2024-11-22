Tayland’ın İlk Kadın Seri Katiline Ölüm Cezası: 15 Kişiyi Kumar Borcu Yüzünden Öldürmüş
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Tayland’ın İlk Kadın Seri Katiline Ölüm Cezası: 15 Kişiyi Kumar Borcu Yüzünden Öldürmüş
Tayland’da Sararat Rangsiwuthaporn isimli kadın, ülkenin ilk kadın seri katili olarak ölüm cezasına çarptırıldı. Kadın katilin, arkadaşlarından kumar oynamak için aldığı borçları ödememek için siyanürle cinayetleri işlediği öğrenildi. İlk kez 2023 yılında ortaya çıkan cinayetlerin geçmişinin, 2015 yılına kadar uzandığı da mahkemede kanıtlandı.
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Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yaşayan 36 yaşındaki Sararat Rangsiwuthaporn isimli kadın, 15 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırıldı.
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Sputnik’te yer alan habere göre; 2023'te Sararat, arkadaşıyla bir Budist ritüeli kapsamında Mae Klong Nehrine balık bırakmak için buluşmuş, ancak arkadaşı buluşmadan kısa bir süre sonra ölmüştü. Kadının otopsi raporunda vücudunda siyanür izine rastlanmış ve olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Çarşamba günü girdiği mahkemede suçlu bulunan Sararat, kurbanlarını kimyasal maddelerle öldürerek binlerce dolar dolandırmakla suçlandı. Çözülmemiş cinayet davlarını araştıran polisler, Sararat'ın borçlu olduğu 15 kişiyi zehirlediğini belirtti.
Polis, Sararat'ın kumar bağımlılığını finanse etmek için kurbanlarından borç aldığını açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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