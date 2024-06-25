İnsan Etiyle Komşularına Ziyafet Çeken Seri Katilin Kan Donduran Hikayesi

Gençlik yıllarında psikiyatrik yardım aldığı bilinen adam, 1970'li yıllarda, küçük bir kız çocuğunu kaçırmış ve saldırıda bulunmuştu. Bazen çocukları kaçırmak için polis kılığına girdiği bile biliniyordu.

1997 yılında, kaybolan küçük çocuk Zachary Ramsay için çalışmalar başlamış fakat Ramsay'in bedenine ulaşılamamıştı.