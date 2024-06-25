İnsan Etiyle Komşularına Ziyafet Çeken Seri Katilin Kan Donduran Hikayesi
İnsan Etiyle Komşularına Ziyafet Çeken Seri Katilin Kan Donduran Hikayesi
Seri katil Nathaniel Bar-Jonah, cinayetten hüküm giymiş ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevinde hayatını kaybeden seri katile dair gerçekler ise yıllar sonra ortaya çıktı.
Nathaniel Bar-Jonah isimli adam, komşularına çektiği ziyafetlerde insan eti kullanıyordu!
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1999 yılında hüküm giyen seri katil Nathaniel Bar-Jonah, 130 yıl şartlı tahliyesiz hapis cezasına çarptırılmış, 2008 yılında hapishanede ölmüştü.
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Nathaniel Bar-Jonah, komşularına verdiği ziyafette aslında insan eti kullanıyordu!
Geyik eti kullandığını söyleyen adamın aslında ne tüfeği ne de avlanma lisansı vardı. Katil, bunun ortaya çıkması üzerine geyiği eliyle avladığını dahi iddia etmişti.
Ramsey adındaki küçük çocuğun kaybolmasının ardından Nathaniel Bar-Jonah'ın aylarca market alışverişi yapmadığı fakat komşularına etli yemeklerle ziyafet vermeye devam ettiği ortaya çıktı.
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