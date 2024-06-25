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İnsan Etiyle Komşularına Ziyafet Çeken Seri Katilin Kan Donduran Hikayesi

İnsan Etiyle Komşularına Ziyafet Çeken Seri Katilin Kan Donduran Hikayesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.06.2024 - 13:12

Seri katil Nathaniel Bar-Jonah, cinayetten hüküm giymiş ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevinde hayatını kaybeden seri katile dair gerçekler ise yıllar sonra ortaya çıktı.

Nathaniel Bar-Jonah isimli adam, komşularına çektiği ziyafetlerde insan eti kullanıyordu!

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1999 yılında hüküm giyen seri katil Nathaniel Bar-Jonah, 130 yıl şartlı tahliyesiz hapis cezasına çarptırılmış, 2008 yılında hapishanede ölmüştü.

1999 yılında hüküm giyen seri katil Nathaniel Bar-Jonah, 130 yıl şartlı tahliyesiz hapis cezasına çarptırılmış, 2008 yılında hapishanede ölmüştü.

Adam kaçırma, işkence ve cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen adamın gerçek hikayesi yıllar sonra ortaya çıktı. Polisler, katilin günlüklerini okuduğunda, kan donduran gerçeklerle karşı karşı karşıya kalmıştı.

Nathaniel Bar-Jonah, komşularına verdiği ziyafette aslında insan eti kullanıyordu!

Nathaniel Bar-Jonah, komşularına verdiği ziyafette aslında insan eti kullanıyordu!

Jonah, komşularına sık sık kalabalık ziyafetler düzenliyor, komşularına etli turtalar, hamburgerler, et yemekleri pişiriyordu. Misafirleri etin tadının bir tuhaf olduğunu söylediği zaman da, geyik eti kullandığını söylemişti.

Geyik eti kullandığını söyleyen adamın aslında ne tüfeği ne de avlanma lisansı vardı. Katil, bunun ortaya çıkması üzerine geyiği eliyle avladığını dahi iddia etmişti.

Geyik eti kullandığını söyleyen adamın aslında ne tüfeği ne de avlanma lisansı vardı. Katil, bunun ortaya çıkması üzerine geyiği eliyle avladığını dahi iddia etmişti.

Gençlik yıllarında psikiyatrik yardım aldığı bilinen adam, 1970'li yıllarda, küçük bir kız çocuğunu kaçırmış ve saldırıda bulunmuştu. Bazen çocukları kaçırmak için polis kılığına girdiği bile biliniyordu. 

1997 yılında, kaybolan küçük çocuk Zachary Ramsay için çalışmalar başlamış fakat Ramsay'in bedenine ulaşılamamıştı.

Ramsey adındaki küçük çocuğun kaybolmasının ardından Nathaniel Bar-Jonah'ın aylarca market alışverişi yapmadığı fakat komşularına etli yemeklerle ziyafet vermeye devam ettiği ortaya çıktı.

Ramsey adındaki küçük çocuğun kaybolmasının ardından Nathaniel Bar-Jonah'ın aylarca market alışverişi yapmadığı fakat komşularına etli yemeklerle ziyafet vermeye devam ettiği ortaya çıktı.

1999 yılında tutuklanan Nathaniel Bar-Jonah'ın günlükleri polis tarafından incelenmiş ve günlükte korkunç satırlar dikkat çekmişti. Günlükte, 'Küçük çocuk çöreği' gibi tarifler bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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