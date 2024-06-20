Mucize Bebek: Vücudunun Yarısı Yanan Kadın Komadan Çıkınca Hamile Olduğunu Öğrendi
Mucize Bebek: Vücudunun Yarısı Yanan Kadın Komadan Çıkınca Hamile Olduğunu Öğrendi
Vücudunun yarısı yanan kadın, komadan çıkmasının ardından hamile olduğunu öğrendi. Doktorlar kadının yaşamasına bile düşük bir ihtimal verirken, kadın bebeğini de sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi!
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30 yaşındaki Serita Cervantes, kızartma yaparken yere sıçrayan damlalar yüzünden dengesini kaybetmişti.
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Hastaneye kaldırılan Sarita'nın komaya girdiği ve hayatta kalma ihtimalinin az olduğu belirtilmişti. Fakat bir ayrıntı daha vardı.
Vücudunun yarısından fazlası yanan kadın, mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Ayrıca oğlunu da sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.
Çiftin, 3 ve 2 yaşlarında iki çocuğu daha bulunuyor. Fakat bugüne kadar 15 kez düşük yaptığını söyleyen anne, çocuk sahibi olmaktan vazgeçtiğini söylediği anda, bu olayın yaşandığını belirtiyor.
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