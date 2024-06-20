Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Mucize Bebek: Vücudunun Yarısı Yanan Kadın Komadan Çıkınca Hamile Olduğunu Öğrendi

Mucize Bebek: Vücudunun Yarısı Yanan Kadın Komadan Çıkınca Hamile Olduğunu Öğrendi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.06.2024 - 12:07

Vücudunun yarısı yanan kadın, komadan çıkmasının ardından hamile olduğunu öğrendi. Doktorlar kadının yaşamasına bile düşük bir ihtimal verirken, kadın bebeğini de sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

30 yaşındaki Serita Cervantes, kızartma yaparken yere sıçrayan damlalar yüzünden dengesini kaybetmişti.

30 yaşındaki Serita Cervantes, kızartma yaparken yere sıçrayan damlalar yüzünden dengesini kaybetmişti.

Ayağı kayan kadının üzerine, kızartma yağı döküldü. Kızgın yağ vücudunun yarısından fazlasını yakarken, kendisine yardım etmeye çalışan kocasının vücudunun da yanıklar meydana geldi.

Hastaneye kaldırılan Sarita'nın komaya girdiği ve hayatta kalma ihtimalinin az olduğu belirtilmişti. Fakat bir ayrıntı daha vardı.

Hastaneye kaldırılan Sarita'nın komaya girdiği ve hayatta kalma ihtimalinin az olduğu belirtilmişti. Fakat bir ayrıntı daha vardı.

Bebek beklediğini bilmeyen Sarita'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, hem bebeğin hem de annenin hayati tehlikesi olduğunu belirtiyordu.

Vücudunun yarısından fazlası yanan kadın, mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Ayrıca oğlunu da sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

Vücudunun yarısından fazlası yanan kadın, mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Ayrıca oğlunu da sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

Oğluna ve sağlığına kavuşan anne 'Bizi rahatlatan oğlumuz Ernesto inatçı, küçük bir savaşçıydı. Annesinden ve hepimizden daha güçlüydü.' diyerek duygularını ifade etti.

Çiftin, 3 ve 2 yaşlarında iki çocuğu daha bulunuyor. Fakat bugüne kadar 15 kez düşük yaptığını söyleyen anne, çocuk sahibi olmaktan vazgeçtiğini söylediği anda, bu olayın yaşandığını belirtiyor.

Çiftin, 3 ve 2 yaşlarında iki çocuğu daha bulunuyor. Fakat bugüne kadar 15 kez düşük yaptığını söyleyen anne, çocuk sahibi olmaktan vazgeçtiğini söylediği anda, bu olayın yaşandığını belirtiyor.

“Hayal edilebilecek en büyük acıyı yaşamış olabilirim...Polikistik over nedeniyle hayatım boyunca 15 düşük yaşadım ve bu her seferinde beni duygusal anlamda biraz daha tüketti. 15 kez düşük yaptıktan sonra daha fazla çocuk sahibi olmaktan vazgeçmiştik. Aile yemeği hazırlıyordum, sonra komaya girdim ve ertesi gün komadan hamile olarak uyandım. Bu bizim küçük mucizemiz.'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın