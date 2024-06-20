Mucize Bebek: Vücudunun Yarısı Yanan Kadın Komadan Çıkınca Hamile Olduğunu Öğrendi

“Hayal edilebilecek en büyük acıyı yaşamış olabilirim...Polikistik over nedeniyle hayatım boyunca 15 düşük yaşadım ve bu her seferinde beni duygusal anlamda biraz daha tüketti. 15 kez düşük yaptıktan sonra daha fazla çocuk sahibi olmaktan vazgeçmiştik. Aile yemeği hazırlıyordum, sonra komaya girdim ve ertesi gün komadan hamile olarak uyandım. Bu bizim küçük mucizemiz.'