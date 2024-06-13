Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Tramvayda Evlilik Teklif Eden Adam Yolcuları Bile İkiye Böldü: "Başka Yer mi Kalmadı!"

Tramvayda Evlilik Teklif Eden Adam Yolcuları Bile İkiye Böldü: "Başka Yer mi Kalmadı!"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.06.2024 - 18:41

Bugüne kadar pek çok değişik evlilik tekliflerine denk gelmiş olabilirsiniz. Kimisi bir kalabalık içerisinde, kimisi yaptığı güzel bir planla eder. Bu kez hiç plan yapmadan, tramvayda evlilik teklif eden kişi ise resmen herkesi ikiye böldü. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hollanda'da bir kişi, sevgilisine tramvayda evlenme teklif etti.

Hollanda'da bir kişi, sevgilisine tramvayda evlenme teklif etti.

Kız arkadaşının önünde diz çöken ve evlenme teklif eden kişi, kız arkadaşından ise 'evet' cevabını aldı. Evlilik teklifinin ardından çift, birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

Fakat çiftin mutluluğunu paylaşmayan birileri vardı: yolcular!

Fakat çiftin mutluluğunu paylaşmayan birileri vardı: yolcular!

Çiftin özel anını videoya çeken bir yolcu, gördüğü tepki üzerine ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kendisi hem kameraya çekip hem de alkışlarken etrafındaki yolcularda ise hiçbir mutluluk ibaresi yoktu.

Videoyu çeken kişi ise diğer yolculara "neden özel bir an değilmiş gibi davranıyorsunuz?" diyerek sitem etti.

Videoyu çeken kişi ise diğer yolculara "neden özel bir an değilmiş gibi davranıyorsunuz?" diyerek sitem etti.

'Biraz alkışlayın' diyerek telefonunu bir kenara koyan ve alkışlayan kişiye ise hiçbir yolcu eşlik etmedi.

"Eğer bu olay Amerika'da olsaydı, herkes tebrik ederdi." diyen kişi, tramvaydan indikten sonra da insanların tepkisizliğinin şokunu yaşadı.

"Eğer bu olay Amerika'da olsaydı, herkes tebrik ederdi." diyen kişi, tramvaydan indikten sonra da insanların tepkisizliğinin şokunu yaşadı.

'Biraz heyecanlanın ve onun da gününü güzelleştirin' diyen kişi, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

İşte o anlar;

İçeriğin Devamı Aşağıda

"O kadar yer varken...tramvayda teklif etmeye karar vermiş."

"O kadar yer varken...tramvayda teklif etmeye karar vermiş."

"İnsanlar bunun bir tür şaka olduğunu düşünmüş olabilir. Kim tramvayda evlilik teklif eder ki?"

"İnsanlar bunun bir tür şaka olduğunu düşünmüş olabilir. Kim tramvayda evlilik teklif eder ki?"

"Onun için üzülmüşlerdir...toplu taşımada evlenme teklif etmiş!"

"Onun için üzülmüşlerdir...toplu taşımada evlenme teklif etmiş!"

"Çoğu insanın içi ölmüş!"

"Çoğu insanın içi ölmüş!"

"Bana göre, garip bir yer, garip bir zaman, beni ilgilendirmiyor ve buna tanık olmak bile utanç verici."

"Bana göre, garip bir yer, garip bir zaman, beni ilgilendirmiyor ve buna tanık olmak bile utanç verici."

Siz ne dersiniz? 

Böyle bir olaya tanık olsanız, tepkiniz ne olurdu?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın