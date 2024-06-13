Tramvayda Evlilik Teklif Eden Adam Yolcuları Bile İkiye Böldü: "Başka Yer mi Kalmadı!"
Tramvayda Evlilik Teklif Eden Adam Yolcuları Bile İkiye Böldü: "Başka Yer mi Kalmadı!"
Bugüne kadar pek çok değişik evlilik tekliflerine denk gelmiş olabilirsiniz. Kimisi bir kalabalık içerisinde, kimisi yaptığı güzel bir planla eder. Bu kez hiç plan yapmadan, tramvayda evlilik teklif eden kişi ise resmen herkesi ikiye böldü.
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Hollanda'da bir kişi, sevgilisine tramvayda evlenme teklif etti.
Fakat çiftin mutluluğunu paylaşmayan birileri vardı: yolcular!
Videoyu çeken kişi ise diğer yolculara "neden özel bir an değilmiş gibi davranıyorsunuz?" diyerek sitem etti.
"Eğer bu olay Amerika'da olsaydı, herkes tebrik ederdi." diyen kişi, tramvaydan indikten sonra da insanların tepkisizliğinin şokunu yaşadı.
İşte o anlar;
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"O kadar yer varken...tramvayda teklif etmeye karar vermiş."
"İnsanlar bunun bir tür şaka olduğunu düşünmüş olabilir. Kim tramvayda evlilik teklif eder ki?"
"Onun için üzülmüşlerdir...toplu taşımada evlenme teklif etmiş!"
"Çoğu insanın içi ölmüş!"
"Bana göre, garip bir yer, garip bir zaman, beni ilgilendirmiyor ve buna tanık olmak bile utanç verici."
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