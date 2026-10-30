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Tatlı Dilli Ama Tekin Değil: Karanlık Tarafı En Güçlü 4 Burç Belli Oldu

Tatlı Dilli Ama Tekin Değil: Karanlık Tarafı En Güçlü 4 Burç Belli Oldu

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 11:30
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Burç listelerinde genelde en romantik, en eğlenceli ya da en sadık burçları konuşuruz ama bu kez işin rengi biraz farklı. Suç tarihine adını yazdırmış isimlerin doğum tarihlerini mercek altına alan bir derleme, bazı burçların bu listede diğerlerinden çok daha sık yer aldığını öne sürdü. Öne çıkan dört burcun ortak noktası, astrolojide 'değişken' grupta yer almaları. Astrolojinin bu konuda elbette bilimsel bir dayanağı yok, liste tamamen eğlence amaçlı. Yine de çevrenizde bu burçlardan biri varsa okurken ona bir kez daha bakacağınız kesin.

Kaynak: The Line-Up

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Balık burcu: Herkesi etkileyen o yumuşak tavrın ardında başka bir yüz olabilir

Balık burcu: Herkesi etkileyen o yumuşak tavrın ardında başka bir yüz olabilir

Balıklar empati yetenekleriyle bilinir. Karşısındakinin ne hissettiğini çoğu zaman o daha söylemeden anlar, bu hassasiyet de onları hem iyi bir dost hem de iyi bir dinleyici yapar.

Derlemeye göre ise aynı yetenek ters yöne de işleyebiliyor. İnsanların duygularını bu kadar iyi okuyan biri, istediğinde onları kolayca etkileyip yönlendirebiliyor. Önce güven veren, ardından hiç beklenmedik bir hamle yapan Balıklar bu yüzden listenin ilk sırasında yer alıyor.

İkizler burcu: Bir anda bambaşka birine dönüşebiliyorlar

İkizler burcu: Bir anda bambaşka birine dönüşebiliyorlar

Hızlı düşünen, esprili ve sosyal İkizler girdikleri her ortamın neşesi olur. Sohbetleri hiç bitmez, tanımadıkları biriyle bile dakikalar içinde bağ kurarlar.

Ancak burcun simgesinin iki kişi olması tesadüf değil. Derlemeye göre İkizler'in içinde bazen kimseye göstermediği, çok daha karanlık bir taraf saklanıyor. Az önce gülüp şakalaşan İkizler'in havası bir anda değişebiliyor ve o gizli yüz hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkabiliyor.

Başak burcu: En ince ayrıntıyı bile hesaplayıp hiç açık vermiyorlar

Başak burcu: En ince ayrıntıyı bile hesaplayıp hiç açık vermiyorlar

Düzen, mantık ve plan denince akla ilk gelen burç Başak. Listeler yapar, her şeyi önceden organize eder, en küçük ayrıntıyı bile gözden kaçırmaz.

Derlemeye göre bu analitik zeka, Başakları dört burç arasında en tekin olmayanı yapıyor. Her adımını önceden hesaplayan ve hiç açık vermeyen bir Başak'ın aklından geçenleri tahmin etmek neredeyse imkansız. Kaynak yazının yazarının da Başak olduğunu ve kendi burcunu anlattıktan sonra 'Eh, artık bunu da biliyorum' diye not düştüğünü ekleyelim.

Yay burcu: Sınır tanımayan cesaretleri işleri bambaşka bir yere taşıyabiliyor

Yay burcu: Sınır tanımayan cesaretleri işleri bambaşka bir yere taşıyabiliyor

Özgürlüğüne düşkün Yaylar kolay kolay dizginlenmez. Maceraya her an hazır olmaları onları harika bir yol arkadaşı yapar, onlarla çıkılan bir akşam asla sıradan bitmez.

Ne var ki madalyonun bir de öbür yüzü var. Derlemeye göre korku ve sınır tanımayan yapıları, sürekli yeni bir meydan okuma arama istekleriyle birleşince Yaylar ipin ucunu kolayca kaçırabiliyor. Onlar için kurallar çoğu zaman uyulacak değil, aşılacak bir engel.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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