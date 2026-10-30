Tatlı Dilli Ama Tekin Değil: Karanlık Tarafı En Güçlü 4 Burç Belli Oldu

Balıklar empati yetenekleriyle bilinir. Karşısındakinin ne hissettiğini çoğu zaman o daha söylemeden anlar, bu hassasiyet de onları hem iyi bir dost hem de iyi bir dinleyici yapar.

Derlemeye göre ise aynı yetenek ters yöne de işleyebiliyor. İnsanların duygularını bu kadar iyi okuyan biri, istediğinde onları kolayca etkileyip yönlendirebiliyor. Önce güven veren, ardından hiç beklenmedik bir hamle yapan Balıklar bu yüzden listenin ilk sırasında yer alıyor.