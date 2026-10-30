Tatlı Dilli Ama Tekin Değil: Karanlık Tarafı En Güçlü 4 Burç Belli Oldu
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Burç listelerinde genelde en romantik, en eğlenceli ya da en sadık burçları konuşuruz ama bu kez işin rengi biraz farklı. Suç tarihine adını yazdırmış isimlerin doğum tarihlerini mercek altına alan bir derleme, bazı burçların bu listede diğerlerinden çok daha sık yer aldığını öne sürdü. Öne çıkan dört burcun ortak noktası, astrolojide 'değişken' grupta yer almaları. Astrolojinin bu konuda elbette bilimsel bir dayanağı yok, liste tamamen eğlence amaçlı. Yine de çevrenizde bu burçlardan biri varsa okurken ona bir kez daha bakacağınız kesin.
Kaynak: The Line-Up
Balık burcu: Herkesi etkileyen o yumuşak tavrın ardında başka bir yüz olabilir
İkizler burcu: Bir anda bambaşka birine dönüşebiliyorlar
Başak burcu: En ince ayrıntıyı bile hesaplayıp hiç açık vermiyorlar
Yay burcu: Sınır tanımayan cesaretleri işleri bambaşka bir yere taşıyabiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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