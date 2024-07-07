Tatile Çıkan Özge Özpirinçci ve Başak Dizer Birbirine Doyamadı: 7 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Tatile Çıkan Özge Özpirinçci ve Başak Dizer Birbirine Doyamadı: 7 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Pelin Akil'in kızı Lina, saçlarının halası gibi olmasını istedi.
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Tatlıseslerin dünya tatlısı ikizlerinden Emir, babasının kucağında uyuyakaldı.
Şeyma Subaşı, doğum günü kutlamalarına doyamadı.
Berfu Yenenler, Eser Yenenler'i zorla yürüyüşe çıkarttı.
Özge Özpirinçci ve Başak Dizer çocukları babalara bıraktı, tatile çıktı! Özge Özpirinçci, Başak Dizer'i👇
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Başak Dizer de Özge Özpirincçi'yi paylaşmalara doyamadı.
Hadise'nin yaz pozları bitmek bilmedi, yeni başlamış bile olabilir.
Ezgi Mola, bebeklik fotoğrafını paylaştı. Durum değerlendirmesi yaptı.
Farah Zeynep Abdullah'ın bakım günüydü.
Yeni imajıyla Gamze Erçel ve kızı Mavi yine çok güzeldi.
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Bülent Şakrak, Zeyne Bastık'ın doğum gününün tadını çıkardı.
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