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Tatile Çıkan Özge Özpirinçci ve Başak Dizer Birbirine Doyamadı: 7 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Tatile Çıkan Özge Özpirinçci ve Başak Dizer Birbirine Doyamadı: 7 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 01:39

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Pelin Akil'in kızı Lina, saçlarının halası gibi olmasını istedi.

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Özge Özpirinçci ve Başak Dizer çocukları babalara bıraktı, tatile çıktı! Özge Özpirinçci, Başak Dizer'i👇
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Başak Dizer de Özge Özpirincçi'yi paylaşmalara doyamadı.

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Bülent Şakrak, Zeyne Bastık'ın doğum gününün tadını çıkardı.
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