Tatilde Arkadaşlarınla Çılgınlar Gibi Eğlenmenizi Sağlayacak Şey Ne?
Tatilde Arkadaşlarınla Çılgınlar Gibi Eğlenmenizi Sağlayacak Şey Ne?
Herkesin aklına 'tatil' deyince dinlenmek, gezmek, denize girmek ve dönüş yolu gelir. Ama biz arkadaşlarımızla çılgınlar gibi eğlenmek isteriz ve senin de aynı şekilde keyifli bir tatil geçirmeni isteriz! E bunun için ihtiyacın olan şey ne?
Cevabı bu testte! 👇
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1. Tatile başlamadan önce sorularımıza başlayalım! Tatile gitmeyi düşündüğün arkadaş grubun kaç kişiden oluşuyor?
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2. Tatiliniz hakkındaki detaylar kesinleşti mi?
3. Devam edelim! Yolculuk esnasında beraber dinlemek için şarkı listesi oluşturdunuz mu?
4. Pekâlâ! Tatile gittiniz diyelim. Tatil sabahı uyandın, gözlerini açtığın ilk anda ne yaparsın?
5. E o kadar yol çektiniz, karnınız acıkmıştır şimdi! Nasıl bir kahvaltı yaparsınız?
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