Tarzına Göre Hangi Instagram Filtresi Sana Uygun?

Senin tarzının zaten bir havası var ama bunu filtreyle pekiştirebilirsin. Fazla poz vermeden ve fazla yazı da eklemeden. Story'lerinde her şey sade ama bir şekilde göze hoş geliyor. Yüzün hafif gölgede kalmış ama ışık yine de güzel. İşte Fresh Beauty’nin olayı da tam bu. Filtre gibi sen de yumuşak geçişler seviyorsun. Aşırı netlik ve fazla keskinlik sende yok. Senin estetiğin daha çok “göz yormayan ama akılda kalan” tarzında. Kimseye bir şey kanıtlamıyorsun ama herkesin gözü sende. Farkında olmayabilirsin ama o etkiyi yaratıyorsun.