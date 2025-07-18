Tarzına Göre Hangi Instagram Filtresi Sana Uygun?
Filtre dediğin bazen sadece biraz parlaklık eklemez, aynı zamanda karakterini de yansıtır. Kimi için net filtreler güzeldir ama kimi için hafif melankoli yansıtanlar daha ilgi çekicidir. Sen story atarken hangi filtreye elin gidiyor? Daha doğrusu hangisi seni yansıtıyor da sen farkında bile değilsin?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Telefon galerinde en çok hangi fotoğraflar var? Bunlardan birini seçer misin?
4. Peki galerinden estetik bir fotoğraf seçsek bunlardan hangisi olur?
5. Filtre seçerken en çok neye dikkat ediyorsun?
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6. "Yakın Arkadaşlar" kısmında paylaştığın şeylere çok dikkat ediyor musun?
7. Story müziği seçerken nasıl bir şey seçiyorsun?
8. Diyelim ki bir story paylaştın ama silmek istedin. Ne olmuş olabilir?
9. Bu estetik görsellerden hangisi sana göre?
10. Son olarak şunu soralım: Hiç biri görsün diye bilerek story paylaştığın oldu mu?
Fresh Beauty!
Cherry color!
Blush!
Low light!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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