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Tarot Falına Göre 4 Aralık Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 4 Aralık Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
03.12.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 4 Aralık Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Geçmişte, hayatın için bazı dileklerde bulunmuşsun. Ancak görüyorum ki çok uzun bir süre boyunca istediğini elde edemediğin için hevesini kaybetmişsin. Son günlerde ise, aslında bu olayların yaşanmamasının senin için daha hayırlı olduğunun farkına varmışsın. Şimdi arkana yaslan ve kocaman bir 'iyi ki olmamış' de! Hayatın bize neler getireceğini bilemiyoruz. En iyisi onun bize getirdiklerini kabullenmek...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, havaların da etkisiyle üzerinde bir miskinlik var. Bir süre daha böyle devam edeceğin için bu duruma alışmalısın artık. Enerjini düşürmemelisin. Bununla beraber, çevrenden birinin senin arkandan konuştuğunu da söylemem gerekiyor sevgili okurum. Bu kişiyi hayatından çıkarmalısın. İsminde 'S' harfi olduğunu da söylemeden edemeyeceğim. Lütfen çevreni bir gözden geçir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişinde seni üzen o kişiyi yavaş yavaş düşünmeyi bırakmışsın. Aslında bu kişi, yaptığı hatadan dolayı pişman olup gelecek ancak bu konuda kesin bir tavra sahip olduğun için o kişiyi affetsen bile tekrar hayatına almamalısın. Sadece nefretin çok güçlü bir dugyu olduğunu hatırlatmak istiyorum sana. Bence kimse için bu kadar üzülmene değmez.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir, geçmişe göre daha yoğun bir dönemden geçtiğini görüyorum ve gün geçtikçe bu yoğunluk daha da yoğun bir hale gelip yorulmana sebep oluyor. Biraz enerji depolamaya ne dersin? Bugünü kendine ayır. Aksi takdirde günden çok da verim alamayacaksın haberin olsun. Bununla birlikte, uzun süredir hayalini kurduğun ilişkiyi yaşamana da çok az kalmış! Aralık ayı bitmeden mutluluk kapını çalacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Çok uzun bir süredir almak istediğin bir şey olduğunu ancak maddi durumlardan dolayı sürekli ertelemek zorunda kalmışsın. Yakın zamanda, bir şekilde denkleyebildiğin parayla nihayet bu isteğine kavuşacaksın. Bunu söylediğim için üzgünüm fakat sonrasında yine bir maddi zorluk çekebilirsin. Düzgün bir planlama yapmanı öneririm. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Geçmişte, bazı hayallerine ulaştığını düşünerek güzel zamanlar geçirmişsin ancak sonrasında aslında herkesin çıkar ilişkisinde olduğunu ve tabiri caizse seni kullandıklarının farkına varmışsın. Bu durum, seni ister istemez incitse de aslında gerçekleri görmen de bir bakıma iyi olmuş sevgili okurum. Bundan sonra herkesi kendin gibi sanıp, onlara gözü kapalı güvenmemeyi öğrenmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün yakın çevrende olan birisinin kötü bir haberini alacağını görüyorum maalesef. Bu da, geçtiğimiz haftalarda yaşadığın sıkıntılı süreci daha da zor bir hale getirecek. Bunları söylediğim için özür dilerim sevgili okurum. Fakat, güçlü yapın sayesinde tüm bunların üstesinden geleceksin. Bana güven. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğini görüyorum. Bir iş teklifi alacaksın. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. 

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, arkadaşlarından biriyle aranda bazı çekişmeler yaşayabileceğini görüyorum. Bu tartışmadan en çok nasibini alan kişi de sen olacaksın maalesef. Neden böyle oluyor bilmiyorum fakat elden de bir şey gelmiyor maalesef. Bununla beraber, aşk hayatında yakın zamanda bazı gelişmeler yaşayacaksın. İsminde 'D' harfi olan biri var ve senden de uzun zamandır hoşlanıyor. Bence ona bir şans ver :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Geçmişte, aslında yapın ile alakası olmamasına rağmen bazı radikal kararlar verip kendine o şekilde bir hayat kurmayı tercih ettiğini görüyorum. Ancak, son zamanlarda bu durumdan sıkıldığın için geri dönmek istediğini düşünüyorsun sevgili okurum. Hiçbir şey için geç olmadığını ve bunun için de adım atabileceğini sana söylemek istiyorum. Tabii iyi düşünmen gerekiyor. Ayrıca, kariyerinde de seni mutlu edecek bir gelişme yaşayacaksın :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son zamanlarda, etrafındaki insanlarla birlikte somut olarak görüşmediğin için kritik kararlar verirken daha çok mantık yönünün ağır bastığını görüyorum. Onları arayıp fikir sorabileceğini de söylemek istiyorum. Son kararı yine sen verirsin zaten :) Bununla beraber, maddi açıdan bazı sıkıntılar yaşamışsın. Fakat, kısa zaman içinde bu durumun düzeleceğini ve rahata ereceğin görüyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu aralar, hem soyut hem de somut sebeplerden dolayı çok fazla bunalmış ve bir kış tatilini hak etmişsin diye düşünüyorum. Bana soracak olursan, şu anki en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de çıkacağın bu tatil olabilir. Şimdiden iyi tatiller diliyorum :) Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Bunu söylemeye biraz çekinebilir. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, yüklerini üzerinden atacağın ve rahatlayacağın bir gün olacak diyebilirim. Bolca dinlendikten sonra ise tekrar tempolu hayatına devam edeceksin. Eski enerjine döneceksin kısacası :) Bununla birlikte, geçmişe çok takılı kalmışsın ve bu durum da 'an' a odaklanmanda zorluk yaşatmış. Kısa bir süre daha devam edeceğini görüyorum. Fakat, sonrasında rahata ereceksin. Az daha sabır :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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