onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 26 Aralık Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 26 Aralık Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
25.12.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 26 Aralık Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, uzun süredir platonik olarak ilgi duyduğun bir kişiden tüm umudunu keseceksin gibi geldi bana. Bu durum, oldukça canını sıkacak ve artık kendin için yeni kararlar alacaksın. Merak etme, ilk başta üzülsen de uzun vadede mutluluk seni bekliyor. Hem belli mi olur belki tam da düştüğün sırada karşına yeni birisi çıkar :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bir süredir aranızın inişli çıkışlı olduğu bir ilişkin var. Her şeyi düzelterek önünüze bakmanız için ilk adımı sen atmaya ne dersin? Sonrası zaten çorap söküğü gibi gelecek. Bunun yanında, gün içinde maddi harcamalarına dikkat etmen gerektiğini görüyorum. Yeni yıldan önce bütçeni bir plana soksan iyi edersin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Yani nasıl yaptın bilmiyorum ama sanırım telepati uygulayarak en çok sevdiğim kartı seçtin :) O zaman başlayalım yorumlamaya. Bugün, uzun süredir doğruluğu hakkında şüphelerinin olduğu bir konu hakkında nihayet güzel haberler alacaksın. Aslında birçok şeyi kafanda kurduğunu, bu alanda hiçbir sorun olmadığını fark edeceksin. Bu olaydan sonra da hayatında her şey düzene girmeye başlıyor. 

Tabii aşk hayatındaki gelişmelerden bahsetmezsek olmaz. Etrafında isminde 'L' harfi olan biri var mı? Bu kişi seninle konuşmak için resmen gün sayıyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin kartla birlikte bir süredir bazı problemler yaşadığını fark ettim. Ancak bugün şans senin için gelecek ve daha rahat bir gün geçireceksin. Sakın telaş yapma. Güzel günler yakın! Yeni yıl yaklaşmışken senin de içinde büyük bir umut var mı? Bence olmalı. Bu yıl en büyük dileğin gerçekleşecek :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, hoşlandığın kişiye açılıp açılmamak konusunda bazı soru işaretleri var kafanda. Bence denemeye değer :)  Karşılığında çok güzel sonuçlar alacaksın. Aşk hayatının düzene girmesiyle hayatının diğer alanlarında da güzellikler seni bulacak. Özellikle kariyerinde çok güzel bir yükseliş seni bekliyor diyebilirim. Seninle gurur duyuyorum!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, küçük aksilikler dışında her şey yolunda gibi görünüyor. Senden, olayların olumsuz yönlerinden ziyade olumlu yönlerine odaklamanı istiyorum. Hepimizin hayatında küçük pürüzler olur. Ancak bu durumları abartırsan gerçek bir sorun yaşadığında hayatın dibini görme ihtimalin de artacak. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum senden. Özellikle yediklerine dikkat et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Sonunda hayatın konusunda rahat bir nefes alacaksın. Tıpkı seçtiğin kart gibi hayatının imparatoriçesi sen oluyorsun artık. Bütün kontroller senin elinde, istemediğin hiçbir şey yapmak zorunda değilisn! Gün içinde de şansın o kadar yüksek olacak ki bence içinden güzel istekler geçirmeyi ihmal etme :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, çok hoşlandığın birinden hiç beklemediğin sürprizlerle karşılaşacaksın. Artık partnerinin de sabrı dolup taşmış. İlişkinizi bir sonraki seviyeye çıkarmak istiyor. Ruh eşini bulmuşken buradan devam et bence. Bu kişinin sana harika bir gelecek vadettiğini görüyorum. Çok şanslısın :)

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin kartın müjdesini isterim! Etrafında senden hoşlanan fakat sana bir türlü  açılamayan biri var. Sen ise bu kişiyi sadece arkadaşın olarak görüyorsun. Bence kendini bu kadar sıkı şartlamamalısın. Aslında ikinizin gayet de iyi anlaştığını görüyorum. Bu ilişkiyi bir sonraki seviyeye neden çıkartmak istemeyeseniz ki? Ben senin de mutlu olacağını düşünüyorum. :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin karttan yola çıkarak, bugünlerde mantık-duygu ikilemi arasında kaldığını söylemem gerek. Bugün artık yavaş yavaş o moddan çıkmaya ne dersin? Bence sadece ama sadece kalbinin sesini dinlemelisin. Yoksa yıllar sonra geriye dönüp baktığında çok pişman olduğun kararlar aldığını fark edeceksin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Geçmişte seni üzen birilerinin olduğunu görüyorum. Bu kişiyi son günlerde affetmeye meyillisin sanki. Şans bu ya, bu kişi de hislerini fark etmiş olacak ki senden özür dilemeye gelecek. Bence bazı insanlar ikinci bir şansı hak ediyor. Fakat üçüncüsü artık bir şans olmaktan çıkıyor! Bu kişiyi affedebilirsin fakat öyle kolayca güvenme sakın...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bir süredir sağlığına dikkat etmediğini görüyorum. Biraz daha kendini toparlamazsan yeni yıla hiç de hoş olmayan bir şekilde gireceksin. Kendine sıcak bir çay yap, vitaminlerini ihmal etme. Bunun yanında, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı var. Bu kişiye maddi manevi desteği sağlamaktan çekinme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın