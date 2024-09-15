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Tarot Falına Göre 16 Eylül Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 16 Eylül Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 16 Eylül Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Arkadaş ortamında bir insan, senin hoşuna gitmeyecek laflar edecek. Senin hakkında ileri geri konuşacak. Seçtiğin kart olan Güç ise sana bu kişinin üstesinden gelmen için gereken gücü veriyor. Sinirlerine hakim ol, herkes aslında her şeyin farkında. Sen üslubunu bozma.

Bununla birlikte, sevdiğin bir insanla ufak bir tartışma yaşayacaksın. Günün son saatlerinde enerjin düşük olabilir. Yine de aranıza hiçbir şeyin giremeyeceğini hatırla, ilişkinize güven.

Yarın görüşmek dileğiyle. ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Yapacağın bir görüşme senin gelecek planlarını değiştirebilir. Yeni bir insanla tanışabilir, farklı hayallere doğu adım atabilirsin. Bu kişi sana geleceğe dair cesaret verebilir. İçindeki sesi dinlediğinde başarıya ulaşacaksın. Tereddüt etmeden ileriye bak. 

Bununla birlikte, ailen ile uzun zamandır birlikte vakit geçiremiyorsun. Onları özlemiş, kendini de biraz suçlu hissediyorsun. Onları arayıp en azından hal hatırlarını sormalısın. Kendini çok daha iyi hissedeceksin. 

Yarın görüşmek dileğiyle. ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Son zamanlarda çok fazla para harcamışsın. Kendini alışverişten bir türlü alamamışsın. Aslında üzüntü saklamak için böyle bir yönteme başvurmuş gibisin. Kendini şımartmak, asıl sorunlarını görmezden gelmek istiyorsun. Fakat bu hem maddi hem de manevi zarar veriyor sana. Oturup sakince sorunların üzerine gitmelisin.

Bununla birlikte, partnerinden bu konuda destek almalısın. O her zaman seni destekleyen, iyi ve kötü gününde yanında olan birisi. Ona kalbini açmaktan çekinme.

Yarın görüşmek dileğiyle. ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün duygusal olmak yerine daha mantıklı davranacağın ve sorunlarını mantığın ile çözeceğin bir gün olacak. Bir süredir içinde nedenini bilemediğin bir sıkıntı var hatta uykularına bile yansımış. Günlerdir rahat bir uyku çekememişsin. Bir iki gün içinde içindeki bu huzursuzluk yavaş yavaş gidecek. Kendini çok fazla sıkmamaya çalış. 

Bununla birlikte, arkadaş ortamından birinin sana ihtiyacı var. Kendini toparladıktan sonra bu yakın arkadaşının derdine derman olmayı ihmal etme.

Yarın görüşmek dileğiyle. ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Son zamanlarda kendine değil de başka insanlara çok fazla vakit ayırmışsın. Yeri gelmiş sevgilin için kendi planlarından vazgeçmiş, yeri gelmiş patronunun isteklerine hayır diyememişsin. Bu da senin içten içe sıkılmana ve yalnız kalma isteği ile dolmana neden olmuş. Bu hafta itibariyle kendine biraz zaman ayırmalı, her şeyin bir yeri ve zamanı olduğunu hatırlamalısın.

Bununla birlikte, arkadaşlarınla yapacağın bir planı ertelemeyi düşünüyorsun. Bana kalırsa, erteleme. Arkadaşların sana çok iyi gelecek. Farklı hayatlara dokunmak sana da yeni bir bakış açısı getirecek.

Yarın görüşmek dileğiyle. ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Geçtiğimiz hafta senin için oldukça gergin ve yorucu geçmiş. Hafta sonunu evde geçirmiş, kendi kendine kaliteli bir zaman geçirmişsin. Bu hafta da seni yorucu günler bekliyor. Özellikle de okulunda/işinde. Sabırlı olursan, bugünlerin de üstesinden geleceksin. 

Bununla birlikte, bir ayrılık görüyorum. Seçtiğin aşıklar kartı, hayatında bir küskünlük olduğuna işaret ediyor. Sevgilinle bazı sorunlar yaşayabilir, bir süreliğine de olsa ayrı kalmak isteyebilirsiniz...

Yarın görüşmek dileğiyle. ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Geçtiğimiz günlerde geçmişinden biriyle denk gelmiş olabilirsin. Bu direkt yüz yüze olmamış sanırım. Sosyal medyada veya başkası aracılığıyla bu kişiden haberin olmuş. Bu geri dönüş ise senin aklında bazı soru işaretleri doğurmuş. Bana kalırsa, bu kişiye yeni bir şans vermeyi denemelisin. 

Bununla birlikte, maddi olarak girdiğin sıkıntıları çok fazla kafana takıyor ve nedense yaşadığın ana odaklanamıyorsun. Hayatını biraz daha iyi kılmak adına daha rahat olman gerektiğini hatırlatmak isterim. Her şey yolunu bulacak ve iyi olacaksın. 

Yarın görüşmek dileğiyle. ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Son zamanlarda içsel sıkıntıların gündelik hayatına çok yansımış. Çevrendeki insanları da kendinden soyutlamaya başlamışsın. Bıraksalar sadece uyumak istiyorsun. Ancak böyle yaparsan kendini daha iyi hissetmeyeceğini de bilmen gerekiyor. İnsanları daha fazla itme, bırak sana iyi gelsinler.

Bununla birlikte, son zamanlarda maddiyatına biraz dikkat etmelisin. Eline geçen paranın kıymetini bilmelisin. Böyle giderse ay sonunu zor getireceksin...

Yarın görüşmek dileğiyle. ❤️

Seçtiğin Kart; Yıldız"

Seçtiğin Kart; Yıldız"

Bu dönem işlerini hep erteliyorsun. Herhangi bir şey yapmak için gereken enerjiyi kendinde bulamadığına inanıyorsun. Bu hafta ise enerjin yerine gelecek. Yaşadığın o rahatsızlık yavaş yavaş geçiyor, zinde olduğun günler geri geliyor.

Bununla birlikte, yakın bir arkadaşlarından biriyle istemeden de olsa bir tartışmaya girebilirsin. Biraz gergin olacaksın, bu nedenle sözlerine dikkat etmen gerekiyor. İlerleyen günlerde pişmanlık yaşamamak için fevri davranmamalısın. 

Yarın görüşmek dileğiyle. ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Uzun zamandır çıkmak istediğin bir tatil var. Sıcak havalar bitmeden yeni bir maceraya atılmalısın. Belki birkaç arkadaşını da bu plana dahil etmelisin. Gideceğin yer, sana oldukça bereketli gelecek. Kim bilir, belki kalbinde bir insanla birlikte dönersin?

Bununla birlikte, iş yerinde veya okulunda her şey düzene giriyor. Yeni hafta, sana başarı dolu günler getiriyor. İşlerini bir plana koymalı, planlarınla göre ilerlemelisin. Bütün sorunların çözüldüğünü göreceksin.

Yarın görüşmek dileğiyle. ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Yakın çevrende seninle ilgili birkaç laf yapan insanın haberini alacaksın. Akrabaların bir türlü susmak bilmiyor. Bu durum, seni ve aileni çok üzüyor. Siz yine de her zamanki gibi olgun davranacak, dedikodulara kulak asmayacaksınız. Bütün bu kaostan uzak durmak, aldığınız en iyi kararlardan birisi. 

Bununla birlikte, uzun zamandır görüşmediğin bir arkadaşın var. Senden bir iyilik isteyecek gibi duruyor. Seninle sadece işi düştüğü zaman görüşen insanlardan biri olduğunu anlayacaksın. Aranıza biraz mesafe koymalısın.

Yarın görüşmek dileğiyle. ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Son zamanlarda kafanı gelecekle ilgili sorunlarla bozmuşsun resmen. Bir şeyleri sürekli düşünüyorsun. Uyku bile uyuyamaz olmuşsun. Geleceğin senin ellerine olduğunu unutma, daha fazla düşünmek yerine harekete geç.

Bununla birlikte, tüm zamanların en iyi dönemine giriyorsun. Retrolardan geçtiğimiz günlerde çok etkilenmişsin. Artık enerjini tamamen iyi bir yöne götürmelisin. Gelecekle ilgili planların yavaş yavaş gerçekleşmeye başlayacak bile.

Yarın görüşmek dileğiyle. ❤️

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Turan Çalıklı

Aaah keşke olsaydı sevgilim maalesef yok