Tarım Kredi Marketleri 13-23 Haziran 2024 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta İndirimde Şeker, Lokum, Tatlı Var!
Tarım Kredi Marketleri 13-23 Haziran 2024 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta İndirimde Şeker, Lokum, Tatlı Var!
Kurban Bayramı yaklaşırken zincir marketler de indirim kataloglarını sık sık güncellemeye devam ediyor. A101, BİM, ŞOK marketlerinin yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif Marketleri de bayrama özel katalog hazırladı. Bayram öncesi tatlı, şeker, lokum gibi ürünler arayanlar Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne gidebilir. İşte 13-23 Haziran 2024 indirimli ürünler listesi...
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Ender Mini Kare Çikolata Sütlü 69,90
Saray Prestij Gofret Çikolata Sütlü Fıstıklı 49,90
Konak Hanımefendi Sütlü Çikolata Antep Fıstıklı Fındıklı 129,90
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