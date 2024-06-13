Tarım Kredi Marketleri 13-23 Haziran 2024 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta İndirimde Şeker, Lokum, Tatlı Var!

Kurban Bayramı yaklaşırken zincir marketler de indirim kataloglarını sık sık güncellemeye devam ediyor. A101, BİM, ŞOK marketlerinin yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif Marketleri de bayrama özel katalog hazırladı. Bayram öncesi tatlı, şeker, lokum gibi ürünler arayanlar Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne gidebilir. İşte 13-23 Haziran 2024 indirimli ürünler listesi...

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