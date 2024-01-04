Tarihi Sarnıçta Para Avı: Atılan Madeni Dolar ve Euroları Topluyorlar
Tarihi Sarnıçta Para Avı: Atılan Madeni Dolar ve Euroları Topluyorlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
İBB tarafından geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmaları tamamlanan ve daha modern bir görünüme kavuşan Yerebatan Sarnıcı’nda çekilen görüntüler tartışma yarattı.
Bazı vatandaşların, turistlerin sarnıçta bulunan sulara attığı madeni dolar ve euroları topladığı görülüyor.
İşte Instagram’da ‘asayişberkemal34’ isimli kullanıcının paylaştığı video 👇
Yerebatan Sarnıcı'ndaki görüntüler sosyal medyada da gündem oldu 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda