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Tarihi Sarnıçta Para Avı: Atılan Madeni Dolar ve Euroları Topluyorlar

Tarihi Sarnıçta Para Avı: Atılan Madeni Dolar ve Euroları Topluyorlar

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.01.2024 - 15:57

İstanbul’un tarihi noktalarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’ndaki görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Sarnıca giden bazı vatandaşların, turistler tarafından dilek dileme amaçlı sulara atılan dolar ve euroları topladığı görülüyor.

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İBB tarafından geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmaları tamamlanan ve daha modern bir görünüme kavuşan Yerebatan Sarnıcı’nda çekilen görüntüler tartışma yarattı.

İBB tarafından geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmaları tamamlanan ve daha modern bir görünüme kavuşan Yerebatan Sarnıcı’nda çekilen görüntüler tartışma yarattı.

Bazı vatandaşların, turistlerin sarnıçta bulunan sulara attığı madeni dolar ve euroları topladığı görülüyor.

Bazı vatandaşların, turistlerin sarnıçta bulunan sulara attığı madeni dolar ve euroları topladığı görülüyor.

İşte Instagram’da ‘asayişberkemal34’ isimli kullanıcının paylaştığı video 👇

Yerebatan Sarnıcı’nda daha önce de bir vatandaşın paraları topladığı video ortaya çıkmıştı 👇

Yerebatan Sarnıcı'ndaki görüntüler sosyal medyada da gündem oldu 👇

Yerebatan Sarnıcı'ndaki görüntüler sosyal medyada da gündem oldu 👇
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