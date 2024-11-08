Tarihi Eserlerin Hep Toprağın Altından Çıkmasının Tahmin Edilmesi Zor Olmayan Sebepleri

Günümüzde arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan tarihi kalıntıların çoğu yerin metrelerce altında gizli. Bu kalıntıların neden yerin altına gömüldüğü hem doğal hem de insan kaynaklı pek çok sebepten kaynaklanıyor. Antik kentlerin temelleri üzerine yeni yerleşimlerin kurulması, savaşlar ve doğal afetler, zaman içinde toprak altındaki yapıları korudu. Peki bu kalıntılar nasıl ve neden yerin derinliklerine çekildi? İşte tarihi eserlerin toprağın altında gömülü kalmalarının sebepleri...