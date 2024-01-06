Tarihi, Cağ Kebabı ve Palandöken Dağı İle Erzurum Şehir Rehberi
Tarihi, Cağ Kebabı ve Palandöken Dağı İle Erzurum Şehir Rehberi
Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/erzurum...
En eski yerleşim yerlerinden biri olan, Palandöken Kayak merkezinin bulunduğu ve tarihiyle Anadolu’nun geçmişini ayna gibi yansıtan, Kurtuluş Savaşında gösterdiği hizmetlerle Erzurum’u geziyoruz sevgili okur. Kalesinden kümbetlerine, köprülerden medreselere ve tabii ki Cağ Kebabıyla ünlü, her köşesinden tarih fışkıran bu ilimizi gelin birlikte keşfedelim.
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1. Erzurum hakkında
2. Erzurum’da gezilecek yerler
2.1 Palandöken Dağı ve Kayak Merkezi
2.2.Tortum Şelalesi
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2.3 Çift Minareli Medrese
2.4 Erzurum Kalesi
2.5 Çoruh Nehri ve Vadisi
2.6 Üç Kümbetler
2.7 Narman Peribacaları
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3. Erzurum’da nerede kalınır?
3.1 Yıldız Otel
3.2 Otel Çınar
3.3 Saka Life Hotel
4. Erzurum’un ünlü yemekleri
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5. Erzurum’da nerede yemek yenir?
5.1 Güzelyurt Restoran
5.2 Adres Lokantası
5.3 Günaydın Balık Köfte
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6. Erzurum festivalleri ve şenlikleri
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