Tarihe Geçecek Derbiye Saatler Kala TFF'nin Süper Kupa'da Final Günü Paylaşımı Dikkat Çekti
Tarihe Geçecek Derbiye Saatler Kala TFF'nin Süper Kupa'da Final Günü Paylaşımı Dikkat Çekti
Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün Şanlıurfa’da 2023 Süper Kupa maçı için karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde TFF, sosyal medya hesabından maç günü paylaşımında bulundu.
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Daha önce 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park’ta oynanması planlanan 2023 Süper Kupa maçı, Riyad’da maç öncesinde yaşanan krizden dolayı ertelenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 21 Şubat 2024 tarihinde yaptığı açıklama ile Süper Kupa karşılaşmasının 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacağını açıklamıştı.
Bugün saat 21.30’da başlayacak olan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.
Mücadele öncesinde TFF, yorumları kapatarak X hesabından maç günü paylaşımı yaptı 👇
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