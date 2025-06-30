Tarantino Filmindeymiş Gibi Hissetmek İstiyorsanız Bu Şarkıları Dinlemelisiniz!
Bazı şarkılar vardır; çalmaya başladığı anda havadaki elektriği değiştirir, insanın yürüme şeklini bile farklılaştırır. Quentin Tarantino filmleri tam da böyle müziklerle doludur. Onun sinemasında şarkılar sadece fon değildir, karakterin ruhunu taşır, sahneyi anlatır, hatta bazen diyaloglardan bile daha çok şey söyler.
İşte bu liste, Tarantino'nun filmlerinde bizzat çalmamış ama çalsa kimsenin yadırgamayacağı türden parçaları da içinde barındırıyor. Bu listeyi dinlerken kendinizi bir Tarantino karakteri gibi hissedeceksin👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sting- Shape Of My Heart
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Nancy Sinatra - Bang Bang (My Baby Shot Me Down)
3. Johnny Cash - God's Gonna Cut You Down
4. Elvis Presley – Trouble
5. The Animals - House Of The Rising Sun
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The 5.6.7.8s - Woo Hoo
7. The Rolling Stones – Paint It Black
8. Charles Bradley - The World
9. The Good, the Bad and the Ugly • Main Theme • Ennio Morricone
10. The White Stripes – Icky Thump
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın