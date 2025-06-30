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Tarantino Filmindeymiş Gibi Hissetmek İstiyorsanız Bu Şarkıları Dinlemelisiniz!

etiket Tarantino Filmindeymiş Gibi Hissetmek İstiyorsanız Bu Şarkıları Dinlemelisiniz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.07.2025 - 00:17

Bazı şarkılar vardır; çalmaya başladığı anda havadaki elektriği değiştirir, insanın yürüme şeklini bile farklılaştırır. Quentin Tarantino filmleri tam da böyle müziklerle doludur. Onun sinemasında şarkılar sadece fon değildir, karakterin ruhunu taşır, sahneyi anlatır, hatta bazen diyaloglardan bile daha çok şey söyler. 

İşte bu liste, Tarantino'nun filmlerinde bizzat çalmamış ama çalsa kimsenin yadırgamayacağı türden parçaları da içinde barındırıyor. Bu listeyi dinlerken kendinizi bir Tarantino karakteri gibi hissedeceksin👇🏻

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1. Sting- Shape Of My Heart

2. Nancy Sinatra - Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

3. Johnny Cash - God's Gonna Cut You Down

4. Elvis Presley – Trouble

5. The Animals - House Of The Rising Sun

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6. The 5.6.7.8s - Woo Hoo

7. The Rolling Stones – Paint It Black

8. Charles Bradley - The World

9. The Good, the Bad and the Ugly • Main Theme • Ennio Morricone

10. The White Stripes – Icky Thump

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