Tarantino Filmindeymiş Gibi Hissetmek İstiyorsanız Bu Şarkıları Dinlemelisiniz!

Bazı şarkılar vardır; çalmaya başladığı anda havadaki elektriği değiştirir, insanın yürüme şeklini bile farklılaştırır. Quentin Tarantino filmleri tam da böyle müziklerle doludur. Onun sinemasında şarkılar sadece fon değildir, karakterin ruhunu taşır, sahneyi anlatır, hatta bazen diyaloglardan bile daha çok şey söyler.

İşte bu liste, Tarantino'nun filmlerinde bizzat çalmamış ama çalsa kimsenin yadırgamayacağı türden parçaları da içinde barındırıyor. Bu listeyi dinlerken kendinizi bir Tarantino karakteri gibi hissedeceksin👇🏻