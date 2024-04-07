'Tanışmayla İlgili Aykırı Fikirlerinizi Söyleyin' Diyerek Yepyeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kullanıcı

İlk tanışma belki de birçoğumuz için zordur. Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Tanışmayla alakalı aykırı fikirlerinizi söyleyin' deyince yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kullanıcı da deneyimlerine dayanarak birbirinden farklı önerilerde bulundu.

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