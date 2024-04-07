'Tanışmayla İlgili Aykırı Fikirlerinizi Söyleyin' Diyerek Yepyeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kullanıcı
'Tanışmayla İlgili Aykırı Fikirlerinizi Söyleyin' Diyerek Yepyeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kullanıcı
Kaynak: https://x.com/skyaddict6/status/17697...
İlk tanışma belki de birçoğumuz için zordur. Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Tanışmayla alakalı aykırı fikirlerinizi söyleyin' deyince yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kullanıcı da deneyimlerine dayanarak birbirinden farklı önerilerde bulundu.
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Zaman zaman ilişkiler, bazen bir tesadüfle bazen de kişilerin birbirini tanımasıyla daha rahat şekilleniyor. İlk tanışma bu nedenle ilişkinin bir mihenk taşı niteliğinde olabiliyor.
Bir Twitter kullanıcısı ise, 'Tanışmayla alakalı sizi bu duruma sokacak bir fikrinizi söyleyin' diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
1. Kullanıcılar ise düşüncelerini şu şekilde dile getirdi.👇
2. "Çıkmayın… Arkadaş olun… Eğer sizi seviyorsa, size evlenme teklif eder… Gerçekten bu kadar kolay…"
3. "Partneriniz zihin okuyamıyor. İletişim kurun. Ne istediğinizi ve ne hissettiğinizi söyleyin."
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4. "Kahve içmeye çıktığınızda parfüm sıkmayın..."
5. "Tutarlılığı hak ediyorsunuz. Sadece başlangıçta iyi olan biriyle yetinmeyin. Tutarlılık aşkı bir arada tutan yapıştırıcı gibidir. Karşılık veremeyenlere çaba harcamayı bırakın. Enerjinizi ve zamanınızı boşa harcamadan önce yapabileceğiniz çok şey var."
6. "Beni tanımadan evlilikten bahsetmeyin. Nereye gittiğimizi ve nerede tartışabileceğimizi bilmeden evliliği ilişkinin erken aşamasında gördüğünüzü düşünmek beni rahatsız ediyor. Zamana ihtiyacımız var."
7. "Romantik ilişkinizin dışında insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmanız gerekir."
8. "Evlenene kadar benim param benim, senin paran senin."
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9. "Hesabı bölüşün..."
10. "İnsanları yaranızı sarmak için kullanmayın."
11. "Sizi reddeden ya da sizden ayrılan insanlarla arkadaş olmayın. Kovulduktan sonra hâlâ üniformanızı giyip işe mi gidiyorsunuz?"
12. "Evlenmek için buluşun..."
13. "Yürütebilmek için kasıtlı ve kararlı olmalısınız, bu sadece aşk, para ve benzeri şeylerle ilgili değil."
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14. "Aynı fikirde olmasanız bile size saygı duyan biriyle tanışın..."
15. "Her iki taraf da kendi sağlam kimlik duygusuna, kendi hedeflerine ve hobilerine, kendileriyle ilgili iyi tanımlanmış anlayışlara sahip sağlıklı bireyler olmadığı sürece bir ilişki yürümeyecektir. Aksi takdirde hızla toksik bir bağımlılığa dönüşür."
16. Sizinle ilgilenen biriyle tanışın. Sizin sevimli ya da komik olduğunu düşünen birini kastetmiyorum. yani senin hakkındaki her önemsiz detayı bilmek isteyen biri. Cazibe ile ilgi arasında fark vardır. Kim olduğunuzu her yönüyle öğrenmek isteyen kişiyi bulun."
17. "Partnerinize onu üzen bir şeyi ifade ettiği için asla kızmayın... Sizin için derin olmasa bile bu onun için ciddi bir mesele olabilir. Dürüst düşünce önemlidir."
18. "Sağlıklı ilişkiler öylece gerçekleşmez. Çalışmayı ve bol miktarda zarafeti, bir kişi olarak büyümeye devam etme istekliliğini ve yürütemediğiniz zaman birbirlerini affetme kararlılığını gerektirirler."
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19. "Bir ilişkide partnerinize ne kadar kızgın olursanız olun gidip başkasının ilgisine muhtaç olmazsınız. İkiniz de orada birlikte oturup durumu düzeltirsiniz, çünkü bu sizin kişiliğinizdir. Kolayca başka birine gidebiliyorsan, birlikte olduğun kişiyi sevmiyorsun demektir."
20. "Sağlıklı ilişkilerdeki çiftler de tartışır, farklı görüşlere sahiptir, zaman zaman kendilerini sinirli, güvensiz ve sıkılmış hissederler. Sağlıklı, mükemmel demek değildir. Bir ilişkiyi mükemmel kılan şey, bu zorlukları birlikte nasıl aşmayı seçtiğinizdir."
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