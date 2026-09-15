Tam 460 Ton Taşıyabiliyor: Avustralya'nın Dev Yol Trenleri!

Avustralya'da demir yolu ağı limanlarla dağıtım merkezlerini bağlamaya çalışıyor, ama şehirleri ve kasabaları birbirine bağlayan asıl damar karayolu taşımacılığı. Verimlilik baskısı zamanla birbirinden farklı dokuz dizilim doğurmuş. En bilineni, çekicinin arkasına iki dorsenin doğrudan bağlandığı B-double. Ona bir dorse daha eklenince B-triple oluyor. İkili yol trenlerinde dorseler birbirine 'dolly' denen bir ara aparatla bağlanıyor.

Listenin geri kalanı iyice iddialı: AB-triple, BAB Quad, ABB Quad, üçlü yol treni ve 2AB Quad. Harflerin anlamı aslında basit; B doğrudan birbirine oturan dorseleri, A ise aralarına bir çeki düzeneği giren bağlantıları anlatıyor. Dörtlü kombinasyonlar 60 metreyi bulabiliyor, yani bir futbol sahasının yarısından uzun. Listenin en tepesinde ise kendi başına ayrı bir sınıf duruyor: Powertrain.