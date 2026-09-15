Tam 460 Ton Taşıyabiliyor: Avustralya'nın Dev Yol Trenleri!
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Türkiye'de yolda gördüğümüz en uzun araç tek dorseli çeken bir tır. Avustralya'da ise aynı çekicinin arkasında üç, dört, hatta altı dorse birden olabiliyor. Ülkenin bazı kasabaları bir sonrakine binlerce kilometre uzaklıkta olduğu için, karayolu taşımacılığı orada apayrı bir biçim almış durumda. 'Yol treni' denen bu kombinasyonların dokuz farklı dizilimi var. En büyüğü olan Powertrain, çekicisindeki ve dorsesindeki iki ayrı motorla toplam 1.000 beygir üretiyor ve tek seferde 460 ton cevher taşıyor.
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Avustralya'daki Yol Trenlerinin Dokuz Farklı Dizilimi Var ve Her Birinin Ayrı Bir Adı Bulunuyor
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Dünyanın En Büyüğü 460 Ton Taşıyor: Hem Çekicide Hem Arka Dorsede Ayrı Birer Motor Var
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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