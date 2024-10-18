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Taliban Tüm Canlıların Görüntülerinin Yayınlanmasını Yasakladı

Taliban Tüm Canlıların Görüntülerinin Yayınlanmasını Yasakladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.10.2024 - 18:10

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, tüm canlıların görüntülerinin medyada yayınlanmasını yasakladı.

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Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban, hayatı adeta cehenneme çeviren yasaklarına bir yenisini daha ekledi.

Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban, hayatı adeta cehenneme çeviren yasaklarına bir yenisini daha ekledi.

Kadın ve kız çocuklarını hayattan yok sayan; erkeklerin ise ‘batılı’ görünmesini yasaklayan Taliban, bu kez 'tüm canlılara' el attı.

Kadın ve kız çocuklarını hayattan yok sayan; erkeklerin ise ‘batılı’ görünmesini yasaklayan Taliban, bu kez 'tüm canlılara' el attı.

Taliban, medyada canlı varlıklarının görüntülerini yasakladı.

Taliban, medyada canlı varlıklarının görüntülerini yasakladı.

AFP’ye konuşan Ahlakın Korunması ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı Sözcüsü Seyful İslam Hayber, insanların ve hayvanların görüntülerinin paylaşılmasının İslami yasalara aykırı olduğunu ifade etti.

AFP’ye konuşan Ahlakın Korunması ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı Sözcüsü Seyful İslam Hayber, insanların ve hayvanların görüntülerinin paylaşılmasının İslami yasalara aykırı olduğunu ifade etti.

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